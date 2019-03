Lluvia de reclamos a Negrete en visita de Sheinbaum a Coyoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Vecinos de Coyoacán aprovecharon la asistencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la alcaldía Coyoacán para reprochar la falta de atención a los problemas de la comunidad por parte del alcalde Manuel Negrete, a quien hasta le gritaron “¡corrupto!”.

Viernes 29 de marzo, 11:30 de la mañana. Las primeras quejas ocurrieron minutos antes de la inauguración del Pilares “El Copete”, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, cuando habitantes reclamaron al exfutbolista que no ha atendido el problema de desperdicio de agua de un manantial en la avenida Aztecas 215, provocado desde el año 2015.

Acusaron que la construcción “irregular” de un edificio de departamentos y tres niveles subterráneos de estacionamiento construidos por la empresa inmobiliaria Quiero Casa, de José y Salomón Chabot Cherem, dañó el subsuelo y provocó que miles de litros de agua potable se desperdicien diariamente.

Y lo peor, dijeron, es que las colonias alrededor sufren desabasto de agua potable o el gobierno les lleva pipas, pero las reparten a quienes simpatizan con el PRD.

Nervioso ante la cámara de apro, el exfutbolista respondió: “Eso le toca al (Sistema de) Aguas de la Ciudad de México”.

-Sí, pero usted como alcalde nos puede ayudar y cuando lo hemos ido a ver, no nos atiende, le dijo uno de los vecinos.

-Aquí estoy, aquí estoy, respondió el funcionario

-Hemos ido a la alcaldía y no nos atiende, por eso tenemos que venir a buscarlo, reviró otra ciudadana.

-Estoy trabajando, estoy en muchos lados, no he tenido la oportunidad, pero aquí estoy.

-Es que vemos una cerrazón de usted. Nosotros nos hemos cansado de decir que usted es la continuidad de (Valentín) Maldonado, de (Mauricio) Toledo, insistió la vecina.

Visiblemente molesto, el alcalde comenzó a incomodarse. Se guardó el teléfono en su saco y se acomodó la solapa. Luego, les dijo: “Ahorita, acabando esto, vamos para allá, con mucho gusto… si, ya sé es de unos predios que tienen un problema”.

De inmediato, los vecinos lo corrigieron: “No, es de una obra de departamentos que cuando inició el gobierno ordenó que se parara, pero siguen trabajando y usted no hace nada”.

Para sacar al alcalde del aprieto, Antonio Lemus, un integrante de su equipo de trabajo que sí sabía de la situación, explicó a los inconformes las gestiones que se han hecho para solucionarlo y les ofreció reunirse con ellos en los próximos días.

La reportera preguntó a Manuel Negrete si estaba enterado de ese problema. “De ese no, la verdad que no, es de 2015”.

-¿Cuándo hizo campaña, pasó por ese lugar?

-Por supuesto que fui a muchos lados, pero ese es un problema del gobierno de la Ciudad de México, como lo está diciendo la señora, deberían de haber hecho algo. Eso no es de la delegación, viene desde Tlalpan. (Titubeó) Seguramente no es algo que sea fácil, pero lo vamos a tomar en cuenta, hoy lo vamos a checar”.

Con mal semblante, el alcalde -impulsado por la coalición del PRD, PAN y MC en las elecciones del 2018- se retiró del lugar, pero intentó regresar con un tono y mirada un tanto amenazadoras, cuando otro de los vecinos le pidió que “ojalá ahora sí les cumpla”. Otro de los colaboradores del funcionario lo tomó del brazo y se lo llevó caminando.

Al término del acto oficial, los mismos vecinos se acercaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para plantearle la situación de manera verbal y escrita y le dijeron: “Ya le dijimos al alcalde y hasta se molesta”. La funcionaria sólo hizo un gesto de entre risa y molestia.

De paso, los vecinos le recordaron a ella “que su promesa de campaña fue de llevarles agua”.

Más reclamos

Antes de que la jefa de gobierno cortara el cordón inaugural del Pilares “El Copete”, acompañada de integrantes de su gabinete, el moderador presentó al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete. Enseguida, entre los asistentes, se escuchó el grito: “¡Corruptoooo!”

Cuando inició el recorrido por las instalaciones, el profesor de box Marco Antonio Vargas le dijo al exfutbolista: “Negrete, ¿qué pasó con el ring que nos ibas a dar?”. El servidor público no supo qué contestar.

Entonces, el pugilista le hizo la petición directa a Sheinbaum Pardo y ella le contestó: “Sabes quién les va a dar ese ring? Él, es el director del Instituto del Deporte” y señaló a Rodrigo Dosal, quien asintió la instrucción y se comprometió a cumplirla.

Al seguir caminando por los salones de baile y costura, una mujer se acercó a la mandataria local y le preguntó: “¿Doctora, cuando abren Villa Panamericana? Porque el PRD no hizo nada”.

Minutos más tarde, en la inauguración del Pilares “Centro de Vinculación para personas con Discapacidad “Emiliano Zapata”, en la colonia del mismo nombre en el mismo territorio coyoacanense, la exsecretaria de Medio Ambiente continuó escuchando reclamos de los ciudadanos a quienes, en su mayoría, les respondía:

“Eso le toca a la alcaldía”, “Eso no le toca a mi gobierno, le toca al alcalde”.

Pero también le reclamaron situaciones que sí le competen a su administración, por ejemplo, que los microbuses tienen invadidas sus calles como estacionamiento, que las avenidas necesitan bacheo, que “el problema de inseguridad en la alcaldía es muy grave”, que todos los días les roban autopartes y que los altavoces de la alarma sísmica “no sirven”.

-¿Y cómo saben que no sirven, si desde que yo llegué no ha sonado la alarma?, les preguntó con una ligera sonrisa y caminó hacia su auto, no sin antes, acceder a tomarse un par de fotos con otros que, en vez de reclamos, le daban felicitaciones.