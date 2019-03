Desaparecer o mantener el Fonca, ésa es la cuestión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si el futuro del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) depende del acuerdo entre artistas, creadores y grupos artísticos, será casi imposible definirlo, pues mientras el director teatral José Luis Cruz considera que debería de desaparecer, la investigadora Patricia Chavero opina que quitarlo sería darle un balazo en el pie a la producción artística pues que las instituciones culturales ya no producen.

Así, entre ciertas coincidencias, algunos enconos, mucha desconfianza y bastantes opiniones encontradas, transcurrió este viernes la tercera mesa de diálogo del Fonca, correspondiente a la Ciudad de México, tras dos mesas de discusiones previas, la primera en Monterrey, Nuevo León, el pasado 22, seguida de otra en Mérida, Yucatán, del martes 26.

El patio Octavio Paz de la Biblioteca México sirvió de sede para esta tercera y última mesa de discusión del gremio cultural con las autoridades del Fonca y distó mucho de la última reunión en ese mismo espacio, donde los artistas exigían, entre rechiflas, una verdadera consulta ante la ausencia del ahora extitular del fondo, Mario Bellatín.

Marina Núñez Bespalova, encargada del despacho de la dirección del Fonca, se comprometió a abrir la interlocución entre el fondo y el gremio, una de las quejas constantes ante la falta de comunicación y de respuestas ante dudas e inconformidades.

Dijo: “Nuestro compromiso es seguir las líneas de calidad y evaluación que hicieron que el Fonca creciera, daremos prioridad a ello y tendremos la apertura para ver lo que hace falta, para mejorar este sistema que se creó por la comunidad y que tiene que guiarse a partir de las necesidades de esta.

“Contamos con los recursos económicos suficientes para sostener los compromisos pendientes y los asumidos para este año, así como la posibilidad de crear nuevos apoyos que se darán a conocer a lo largo del año”.

Explicó que actualmente trabajan en una base de datos y la apertura de un centro de documentación de obras con base en el respecto a los derechos de autor, y recordó el reciente lanzamiento de la convocatoria al Premio Nacional de Arte, cuyo cambio significativo es la inclusión de asociaciones, nuevos organismos e instituciones que también podrán presentar candidaturas.

Así como la publicación –el próximo15 de abril– de las convocatorias a Jóvenes Creadores y Creadores Escénicos del Sistema Nacional de Creadores, mismas que tendrán un añadido: una nueva categoría nombrada “Artes y tradiciones Populares”, y confirmó que no habrá reducción en el número de becas a otorgarse.

También aseguró que se conservarán otros proyectos como Coinversiones, y de fomento a proyectos culturales (que incluso refirió tendrá un incremento en su base presupuestal), y se dará seguimiento a becas de estudios en el extranjero y para ello se reunirá la próxima semana con autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para firmar un convenio.

Tras Núñez Bespalova se dio el micrófono a los artistas, cerca de 70, muchos de ellos provenientes de otros estados como Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí, quienes contaron con dos minutos para exponer sus inquietudes y asuntos, entre los cuales coincidieron algunos temas como:

La formación de talleres para el llenado de formatos para aplicaciones a becas y proyectos culturales; mayor equidad de género al otorgar becas y proyectos, así como una mayor inclusión de las actividades realizadas en provincia, incluidas las de arte originario

Sistema neoliberal

La reunión se extendió hasta entrada la tarde, cuando el director escénico José Luis Cruz pidió la palabra para señalar que el Fonca es obsoleto y demandó congruencia: Si el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado el fin del sistema neoliberal, el fondo debe desaparecer, puesto que se creó como parte de dicho sistema.

Y es que fue creado a los pocos días de iniciado el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como resultado de una añeja demanda de un grupo de intelectuales, entre ellos Octavio Paz y Gabriel Zaid.

En entrevista con apro el director de teatro explicó que el problema actual surge de la falta de presupuesto en el sector Cultura, pues el monto asignado para este 2019 es insuficiente, ni siquiera iguala al del año 2018:

“De ahí parte la inconformidad, porque la bolsa asignada a cultura viene rebajada doblemente: una por el régimen anterior que en el último año bajó el 33% aproximadamente y ya no hubo ninguna modificación, lo reconfirmó a la baja. Cuando entra el nuevo gobierno, la bolsa viene con una reducción de menos de 800 millones de pesos, lo cual provocó un impacto y una protesta especifica para rectificar y no fue rectificado. La protesta fue más allá y se hizo en la Cámara de Diputados. Con esa lucha se recuperaron 500 millones, por eso la pregunta de ¿dónde están esos 500 millones?”.

Se suma el hecho de que los creadores no sienten que la Secretaría de Cultura y los funcionarios actuales estén defendiendo sus propuestas:

“La mayoría de los que estamos acá somos gente de las artes, somos artistas, pero ubicados dentro de una izquierda muy crítica y el gobierno y la secretaria deben saberlo: La gente de la cultura es gente crítica y votó por Andrés Manuel López Obrador, votamos por él, no lo ocultamos, somos simpatizantes, y pensábamos que a través del concepto de la Cuarta Transformación íbamos a ser convocados para encauzar este cambio y nunca fuimos convocados, estamos excluidos”.

Lo lamenta porque consideraba que se dejaba atrás el sistema autoritario, poco incluyente y más bien excluyente, del neoliberalismo, el elitismo que benefició a las grandes empresas y no a los creadores. Y repitió la idea expresada en anteriores foros sobre el Fonca y que se dijo nuevamente hoy en el sentido de que hay una distorsión pues los jueces del sistema de otorgamiento de becas pasan a ser becarios en un tiempo y los becarios a ser jueces y así sucesivamente y al final los recursos, que son “una migaja” se quedan entre grupos que “han secuestrado” al Fonca y “repiten y repiten y repiten”.

La académica del Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral (Citru), Patricia Chavero, señaló que el Fonca se ha convertido en una suerte de productora y su desaparición sería como darle un balazo en el pie a la creación, pues las instituciones culturales se han replegado, ya no invierten en la producción de creaciones o puestas escénicas, lo hacen los propios artistas con sus becas y eso se debe a la cada vez mayor reducción presupuestal.

Los 500 millones

Núñez Bespalova explicó que los 500 millones de pesos de incremento presupuestal (logrados tras las manifestaciones en la Cámara de Diputados) no tienen que ver con en el Fonca, “son recursos etiquetados para apoyos culturales y no se pueden utilizar en nada nada más y están en la Secretaría de Cultura, se deben otorgar a partir de ciertos programas aprobados por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y Economía”, como el de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc), y Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (Foremoba).

Dijo que se harán públicas las formas en las cuales se podrán obtener los recursos, pero Hacienda cambió las reglas “hasta que no se termine de negociar las reglas”, no se podrán publicar en el Diario Oficial de la Federación, en tanto “el dinero sigue ahí, no va a desaparecer”.

Según un comunicado de la Secretaría de Cultura el diálogo entre la comunidad artística y el Fonca fue “abierto”. Y se anunció que se abrirá una agenda de discusión permanente con los creadores de todos los estados para que sus propuestas formen parte en las convocatorias del próximo año.

Aunque, lamentaron algunos artistas presentes, las mesas de trabajo no son vinculantes, es decir, no tienen ningún efecto en la toma de decisiones de la política pública.