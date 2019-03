Inmigrantes y refugiados en EU encuentran asilo… en una app

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Doordash es una de tantas empresas de tecnología estadunidense que, con una elaborada mercadotecnia, trata de convencer a su clientela de que está transformando al mundo, cuando en realidad sólo le está llevando comida a su casa u oficina.



Participante destacada del creciente y lucrativo negocio del envío de alimentos y otros bienes a domicilio, Doordash se jacta de ir más allá de conectar a buenos restaurantes con sus potenciales comensales: su meta es fortalecer comunidades mediante el empoderamiento de empresas locales, entre ellas las encabezadas por inmigrantes y refugiados.

Para este último fin lanzó el programa Cocinas sin Fronteras (Kitchens Without Borders), en el que se asociaron con empresarios del área de la Bahía de San Francisco y sus respectivos restaurantes, que van desde menús afganos y thai hasta platillos mexicanos (representados por Los Cilantros, que ofrece enchiladas de mole, tinga, guacamole y carnitas).

Behind every kitchen is a human story. Introducing Kitchens Without Borders, our new program supporting immigrant and refugee business owners as they realize their dreams. https://t.co/7wbWAVc1iQ pic.twitter.com/izhWEXWn9V

— DoorDash (@DoorDash) March 28, 2019