Minecraft “borra” a su polémico creador, un derechista que no aprendió a ser millonario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de dos meses de que cumpla una década de existencia, el popular juego Minecraft dejará de incluir varias de las referencias que rendían tributo a su creador, el diseñador sueco Markus Persson, mejor conocido con el mote de Notch.

Un tuit lanzado el 19 de marzo pasado por la página de desarrolladores 4J Studios anticipaba una pequeña actualización en la versión para consola, supuestamente sólo para hacer unos cambios en el texto de bienvenida.

A small update for Minecraft: Console Editions will be rolling out over the next few days to make some changes to splash text. — 4J Studios (@4JStudios) March 19, 2019

No se trataba de un cambio cualquiera: del texto de bienvenida desapareció la leyenda “Made by Notch!”. También se esfumaron otras alusiones que servían de homenaje al inventor de uno de los fenómenos de la cultura popular más destacados de la era digital, cuya primera versión data del 17 de mayo de 2009.

Sin embargo, Notch no desapareció del todo: su nombre sigue en los créditos. Pero la sospechosa actualización, no explicada oficialmente ni por la desarrolladora Mojang ni por la dueña Microsoft, desató toda suerte de especulaciones.

La mayoría atribuyen el borrado a la polémica personalidad de Markus, quien en 2012 recibió un premio Bafta especial, otorgado por la Academia Británica.



Persson se convirtió en un inmenso nuevo rico en septiembre de 2014, cuando vendió su obra más celebrada al imperio de Bill Gates por 2.5 mil millones de dólares.

Casi un año después se supo que esa transacción no lo hizo feliz, ni siquiera porque gracias a ella se compró una mansión de 70 millones de dólares en Beverly Hills.

Por el contrario, una tarde de agosto de 2015, su cuenta de Twitter dio salida a una serie de publicaciones en las que reveló que se sentía más solo que nunca.

The problem with getting everything is you run out of reasons to keep trying, and human interaction becomes impossible due to imbalance. — notch (@notch) August 29, 2015

“El problema de conseguir todo es que te quedas sin razones para seguir intentándolo, y la interacción humana se vuelve imposible debido al desequilibrio”.

Relató que al vender Mojang, se aseguró de que los empleados estuvieran bien atendidos. ¿Y qué ganó a cambio? “El odio de todos ellos”.

When we sold the company, the biggest effort went into making sure the employees got taken care of, and they all hate me now. — notch (@notch) August 29, 2015

Desde entonces, las declaraciones públicas y actividad en redes de Persson han sido cada vez más controversiales, ya sea por alinearse a teorías de la conspiración de derecha (hace unas semanas apoyó una de ellas descalificando a los medios que la han desmentido, al más puro estilo Donald Trump) o por rayar en la misoginia y la homofobia.

Q is legit. Don't trust the media. — notch (@notch) March 2, 2019

Según la revista digital Polygon, Microsoft está buscando tomar distancia de Notch, una presumible mala influencia para una generación de niños y adolescentes que gozan de un juego que, paradójicamente, se autodefine como de supervivencia.