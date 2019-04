AMLO advierte a liderazgos de la CNTE: exigir sin sustento y racionalidad debilita la credibilidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), no han impactado la actividad escolar, aseguró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse a lo que llamó “el movimiento democrático magisterial”.

En Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que está cumpliendo su promesa de derogar la Reforma Educativa y espera resolver por la vía del diálogo la inconformidad de la CNTE.

Luego de que la semana pasada, los integrantes de la mencionada organización obstruyeran la sede legislativa de San Lázaro, esta mañana el presidente de México insistió en que no recurriría a métodos represivos y se dijo respetuoso de la libre expresión y manifestación.

Sin embargo, advirtió:

“En este caso, como en otros, los dirigentes tienen que tener cuidado, porque ya hay una ciudadanía muy consciente, muy politizada. Entonces, cuando las causas que se defienden no tienen sustento, cuando ya no hay racionalidad, entonces se pierde credibilidad, los dirigentes pierden autoridad, porque la opinión pública se da cuenta de que no hay una causa justa, se convierten en rebeldes sin causa y eso no conviene a ningún movimiento”.

López Obrador se refirió así, a la CNTE, afirmando que la oposición es consustancial a la democracia, en su segunda referencia a opositores en la conferencia de prensa, ya que antes, abordó la petición del PAN, a la Organización de Estados Americanos (OEA), para que envíe observadores permanentes imputando al mandatario actitudes dictatoriales, que consideró, nadie tomó en serio.

Luego agregó:

“Si alguien quiere pasarse de la raya, si piensan que se puede manipular a la gente, que se engaña a la gente, se va a equivocar”.

Finalmente, hizo un llamado a los dirigentes sociales y políticos, a que tomen en cuenta que hay un cambio de mentalidad en la sociedad mexicana.

“Es así: tun tun, toco la puerta. Vengo a avisarles que ya hay mucha consciencia ciudadana como nunca se había visto en México en la historia”.