López Obrador abre la puerta a que se investigue a Rosario Robles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los escándalos de corrupción en la extinta secretaría de Desarrollo Social no serán sólo de “chivos expiatorios”, según el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al declarar que no habrá impunidad, dijo que se atenderían inclusive denuncias contra la extitular Rosario Robles Berlanga.

Por primera vez desde que resultó electo, López Obrador abrió la puerta a darle curso a las denuncias que se han hecho contra la exfuncionaria peñista, por irregularidades cometidas durante su gestión que, identificadas por la Auditoría Superior de la Federación, se conocieron como la “Estafa Maestra”.

El pasado 15 de septiembre, ya como presidente electo, López Obrador consideró que Rosario Robles Berlanga era un “chivo expiatorio” por las irregularidades identificadas en la Sedesol y en la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante el período en que estuvo al frente. Además, consideró que se trataba de un “circo”, montado por “la mafia del poder” y “algunos medios de comunicación a los que les gusta darle circo a la gente”.

“Todo lo que llegue como denuncia con pruebas se tramita, no me quedo con nada porque no puedo convertirme en cómplice. El presidente no puede saber de un presunto delito y no ordenar que se le dé trámite a la denuncia en el marco de la ley. Todo lo que llega tiene que ser atendido de inmediato”, dijo.

López Obrador, sin embargo, expuso que todas las denuncias deben estar dirigidas a castigar a “los de arriba”, como en el caso de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, definición de su gobierno “que vayamos por los de arriba siempre, nada de chivos expiatorios”.

–Entre los de arriba, ¿aunque esté gente como Rosario Robles, por ejemplo? –se le preguntó.

–Si existen denuncias, darles curso –respondió.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente ofreció entregar datos concretos sobre las denuncias que ha interpuesto su administración respecto a casos de corrupción y el estado que guardan en las investigaciones, pues su objetivo es que se les dé curso y seguimiento para que haya resultados.

“Un día de estos, más adelante, vamos a presentarles cuántas denuncias se han hecho sobre corrupción, sobre impunidad, que están en la Fiscalía General. Las vamos a dar a conocer aquí para pedir a la Fiscalía General un informe, el estado en que guardan las denuncias. Porque si las presentamos, pues queremos que se les dé curso, que haya seguimiento, que haya resultados”, subrayó.