El exlíder de Encuentro Social operó con doble cargo; en su declaración gana más que AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hugo Eric Flores, actual delegado federal en Morelos y quien hasta hace unos días se ostentaba como dirigente del Partido Encuentro Social (PES), incurrió en una doble irregularidad: desempeñó dos cargos y cobró por ambos un salario global superior a lo que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con su declaración patrimonial capturada directamente por él con fecha de 31 de enero de 2019, Hugo Eric Flores tiene un ingreso anual como delegado federal de 1 millón 45 mil pesos que, sumados a los 720 mil que recibe bajo el concepto de “servicios profesionales”, arrojan un ingreso total de 1 millón 765 mil pesos, superior en 27% al del presidente de la república, que es de 1 millón 304 mil pesos.

En días recientes, el delegado federal concedió en horas hábiles a diferentes medios de información entrevistas en las que defendía el registro del PES y, cuando se decretó su pérdida, el 20 de marzo pasado, anunció que acudirían a tribunales internacionales para denunciar lo que consideró una injusticia y llamó “cobardes” a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que decretaron la muerte de su partido.

El tema llegó a las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. El viernes 22 de marzo una reportera le preguntó:

“Presidente, ya que hablaba del tema del PES, preguntarle, Hugo Eric Flores es el dirigente del PES, pero también es delegado federal, ¿se puede en su gobierno tener estas dos funciones o ahí existe un conflicto de interés?”.

López Obrador evadió en principio el tema, pero ante la insistencia de la reportera respondió:

“No sé si haya conflicto de intereses, lo voy a revisar y te contesto, el lunes te contesto si existe. Bueno, ya desde ahora con Jesús, que nos vea sí hay conflicto de interés. Sí hay conflicto de interes no puede estar trabajando en el gobierno, pero lo tenemos que ver. Muchas gracias”.

Hasta el viernes 29 de marzo el tema fue retomado en la “mañanera”. El presidente de la república contestó esta vez:

“Se habló con Eric Flores, él ya renunció a sus funciones en el PES, ya no tiene que ver nada, ya no es dirigente de este partido y por lo mismo no existe, consideramos, conflicto de interés, porque ya está dedicado a su función como coordinador federal de Morelos.”

Este reportero buscó al delegado federal para que le precisara el origen de los 60 mil pesos que están reportados en su declaración patrimonial bajo el concepto de “servicios profesionales”.

Hugo Eric Flores contestó vía un correo electrónico que dicho ingreso se debió a “un error que se transcribió de la declaración de conclusión de la Cámara de Diputados, presentada en el mes de septiembre del año pasado, último mes en el que se tuvo ese ingreso. Este error se podrá subsanar en la Declaración de Modificación.”

También detalló vía WhatsApp que “el último pago a mi persona fue en septiembre. Desde agosto del 2018 nos fueron intervenidas las cuentas del PES y las tiene a cargo el liquidador”.

Consultado también por este reportero, el vocero presidencial Jesús Ramírez coincidió en que el sueldo adicional declarado por Eric Flores correspondió al salario que recibió hasta septiembre de 2018 como presidente de su partido, porque “así lo marcaba la ley”.

Al comentarle que no hacía sentido declarar un ingreso previo a ser funcionario, el vocero afirmó que entendía la inquietud sobre la inconsistencia de la declaración patrimonial del funcionario.