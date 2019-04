Pelosi condiciona aprobación del T-MEC a que México apruebe reforma laboral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México debe aprobar una reforma laboral antes de que el Congreso de Estados Unidos dé su visto bueno al acuerdo comercial recientemente negociado entre ambos países y Canadá, conocido como T-MEC.

Así lo advirtió la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, en una entrevista con el portal estadunidense Politico.

“A menos que haga esto, ni siquiera podemos considerarlo (…) Tenemos que ver que [México aprueba] la legislación, que tiene los factores establecidos que asegurarán que se aplique y que demuestre algunos compromisos con sinceridad. Porque es un gran problema cómo se trata a los trabajadores en México “, afirmó.

De acuerdo con Politico, los comentarios de Pelosi son la indicación más clara de que el T-MEC no tendrá una votación rápida en el Congreso, a pesar del deseo del gobierno de Trump de aprobarlo para el verano.

La Casa Blanca ha incrementado sus esfuerzos para lograr la aprobación del acuerdo antes de que las campañas electorales de 2020 entren en pleno apogeo.

En la entrevista, Pelosi indicó que está de acuerdo con que se deben hagan cambios en el texto del T-MEC para garantizar que sea ejecutable.

“Estamos diciendo que la aplicación debe estar en el acuerdo, no en la legislación de implementación”, dijo Pelosi. La implementación de la legislación, el proyecto de ley que el Congreso aprueba para promulgar un acuerdo comercial, “solo se refiere a cómo actuamos. No tiene que tener en cuenta cómo actúan los tres países”, explicó la congresista.

Pelosi comenzó diciendo que es optimista antes de decir: “llevará algún tiempo” y detalló que necesitan tener evidencia no sólo de que México aprobará la ley, sino de que implementará la política.

Speaker Nancy Pelosi indicated the House will not consider President Trump’s new North American trade pact until after Mexico has passed and implemented its major labor law reforms https://t.co/04Oer0Xouk

— POLITICO (@politico) April 2, 2019