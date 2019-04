Cinépolis, Cinemex y los Avengers luchan contra la caída del sistema… y los memes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los sistemas de venta de boletos de las cadenas exhibidoras Cinépolis y Cinemex prácticamente colapsaron ante la abrumadora demanda de boletos para el estreno de la película Avengers: Endgame, de Marvel/Disney.

Usuarios de redes sociales reportaron la caída del sistema en la madrugada de este martes, cuando comenzó la preventa para el estreno de la película, que se llevará a cabo en los primeros minutos del viernes 26 de abril.

Las cuentas de Twitter de servicio a clientes estuvieron saturadas de quejas de usuarios inconformes, a quienes sólo se les ofrecía disculpas y se invitaba a intentar más tarde.

Ante la incapacidad de atender la demanda, los cibernautas hicieron de las cadenas exhibidoras y de los propios superhéroes objeto de su escarnio.

No me quiero ir señor #Cinepolis …

También en redes circuló un video de una multitud que acudió a un complejo en Puebla para obtener localidades para el estreno de la conclusión de la saga de Marvel.

En Estados Unidos, el sitio Fandango reportó que la preventa de Avengers: Endgame rompió récord al agotarse en solo seis horas.

#AvengersEndgame gave The Force Awakens the *snap* as the top-selling pre-sale title in the first 24 hours.

(notice the perfect balance of the top 5?) pic.twitter.com/BwYAOQekf3

— Fandango (@Fandango) April 2, 2019