PAN alista nueva reforma antiaborto en Aguascalientes para proteger la vida desde la concepción

AGUASCALIENTES, Ags., (apro).- La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local prepara una nueva reforma antiaborto, luego de que en diciembre pasado no se aprobó la propuesta que buscaba reformar la Constitución aguascalentense para proteger la vida desde la concepción.

“Nosotros estamos conscientes de que tenemos un Congreso próvida (sic). Vamos a hablar con las diversas bancadas. Aunque tiene que ser diferente, la modificación es la misma: queremos reformar el artículo 2 a nivel constitucional; el tema es blindar la vida desde el momento de la concepción”, detalló la presidenta de la Comisión Legislativa de la Familia, Paloma Amézquita Carreón.

Si bien la votación fue secreta, la legisladora panista reveló que se reunirán con los cinco diputados que se abstuvieron de votar en la reforma de diciembre, para convencerlos de apoyar la segunda propuesta. Y también se planea la realización de foros de discusión, dijo.

“Ya comenzamos con las reuniones de trabajo, se está empezando a detallar bien la iniciativa para que esté consensuada con las demás fuerzas y poderla presentar en conjunto”, abundó.

Además de esa reforma, la bancada panista, a través de la diputada Patricia García, presentó una iniciativa de ley para proteger la objeción de conciencia de los médicos que se nieguen a realizar el procedimiento médico para abortar. La propuesta aún se encuentra en análisis.

Dahlia de la Cerda, integrante del colectivo Morras Help Morras, organización que acompaña los casos de mujeres que buscan acceder al aborto, destacó que el Estado debe garantizar que existan médicos no objetores de conciencia ante los casos en los que está permitido el aborto en el Código Penal, como sucede cuando el embarazo sea producto de una violación. Sin embargo, ese derecho no se garantiza.

“En Aguascalientes, la Secretaría de Salud no tiene médicos que garanticen el acceso al aborto en caso de violación. A pesar de que ellos en entrevista digan que sí, la realidad es que la NOM 046 nunca se ha podido aplicar en Aguascalientes, pese a que sí ha habido solicitudes, porque no hay médicos no objetores de conciencia, y esto es una violación a una norma federal, porque ésta pide que, si no se tienen médicos no objetores, el estado tiene que contratar y garantizar que haya otros especialistas que sí puedan realizar el proceso”, apuntó.

En últimas fechas, la organización civil acompañó un proceso en el que el estado de Aguascalientes no permitió que la víctima accediera al aborto luego de sufrir violación sexual, por lo que la joven fue remitida a la Ciudad de México, donde logró interrumpir el embarazo.

“Además, no les dan la información adecuada. Cuando una mujer solicita la interrupción del embarazo producto de una violación, no hay ningún protocolo para actuar, les dan información sesgada, las asustan, las pasan con psicólogos para que desistan de su opinión”, agregó.

Carmen Aranda Márquez, titular de la Unidad de Atención Integral a la Mujer, del Centro de Justicia para Mujeres adscrito a la Fiscalía General del estado, detalló que durante 2018 hubo más de un centenar de casos de mujeres, niñas y niños víctimas de violación sexual en Aguascalientes. De estos casos, el 50% corresponde a violaciones sexuales contra niños y niñas.

Del total de denuncias, 7.3% son violaciones contra el género masculino, mientras que contra mujeres el porcentaje es de 92.7%. En el 70% de los casos los agresores son padres, esposos, padrastros, tíos, hermanos, abuelos y otros hombres cercanos a la víctima.

De acuerdo con María Lilia Medel Hernández, agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a la Mujer, en al menos dos casos de menores de edad que sufrieron violación, el embarazo llegó a su término y en uno de ellos el producto falleció a los tres días de nacido, debido a que “era muy chica la niña”.

