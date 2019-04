Congreso de Chiapas aprueba ley para penalizar el ciberacoso infantil

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El pleno del Congreso local dio luz verde para que se persiga de oficio y se sancione penalmente, con hasta seis años de prisión, el ciberacoso infantil.

La iniciativa, aprobada por unanimidad, adiciona un capítulo II Bis, denominado “Acoso Sexual a Menores de 18 Años, a través de Medios Electrónicos”, al Título Séptimo que lleva el nombre Delitos Contra la Libertad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, del Código Penal para el Estado De Chiapas.

La iniciativa fue presentada por la legisladora Ana Laura Romero Basurto, del Partido Mover a Chiapas (PMCh), quien expuso la necesidad de proteger a los menores de 18 años, hombres y mujeres, expuestos por grupos que se dedican a la pederastia, el hostigamiento y el engaño en redes sociales.

Actualmente los niños, niñas y adolescentes están expuestos frente a la tecnología y frente a las redes sociales, subrayó.

Y en ocasiones –abundó– los padres no tienen la certeza de lo que se habla en redes sociales, no saben qué información se cuelga en las plataformas y tampoco saben con quiénes tienen comunicación estos niños, niñas y adolescentes, y muchas veces no se lo cuentan a sus padres porque tienen el temor de que les limiten el acceso a internet.

La diputada Flor de María Guirao Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que esa es una forma evolucionada del delito que ya existe, por eso la necesidad de actualizar el marco legal para combatirlo. “Este tipo de delito se inicia con las redes sociales y chats, en los juegos, donde los adultos presentan una falsa identidad”.

Olga Luz Espinosa Morales, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expresó que esta Legislatura ha puesto especial énfasis hacia los menores de edad, por ello se da un impulso sustentable en la tecnología y medios de comunicación y se reconoce el esfuerzo para la creación de esta ley.

A su vez, Iris Aguilar Pavón, del Partido Chiapas Unido, manifestó la necesidad de tipificar el acoso sexual a menores de edad, porque es una realidad.

“Esta conducta se califica como un delito, ya que los espacios cibernéticos son un caldo de cultivo de acciones acosadoras, por eso lo importante es educar para prevenir”, dijo.