Trump exige al Congreso atender “emergencia” en la frontera o la cerrará

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente estadunidense Donald Trump volvió a enmendar la plana al Congreso de su país al advertirle que en caso de no actuar para remediar la “emergencia nacional” en la frontera con México, su gobierno la cerrará.

A pesar de que ayer el mandatario atenuó su línea discursiva, la mañana de este miércoles retomó la ofensiva y en un mensaje que subió a su cuenta de Twitter conminó al Congreso a ponerse de acuerdo y eliminar las lagunas en la frontera con México.

“Si no hay acciones, se cerrará la frontera, o vastas secciones de ella. ¡Esto es una Emergencia Nacional!”, puntualizó.

Congress must get together and immediately eliminate the loopholes at the Border! If no action, Border, or large sections of Border, will close. This is a National Emergency!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2019