Domicilios de 97 mil niños inscritos en estancias infantiles no existen: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Noventa y siete mil niños inscritos en el programa de estancias infantiles no fueron localizados, principalmente porque los domicilios son inexistentes, informaron este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Según un censo del gobierno realizado por los llamados servidores de la nación en todo el país, el 31%, es decir 93 mil madres y padres de familia de un total de 313 mil tutores de 329 mil niñas y niños que supuestamente recibían el apoyo hasta diciembre de 2018, no fueron localizados.

El censo encontró que del 31% de familias no localizadas se debió a domicilios inexistentes, personas que no viven en los domicilios registrados, niñas y niños que no asisten o dejaron de asistir en 2018 y estancias sin funcionar desde el año pasado.

El presidente dijo que con estos hallazgos habrá un ahorro de mil millones de pesos en el programa de apoyo a niños y niñas.

“Se ejercieron el año pasado alrededor de tres mil millones, ahora nosotros calculamos que se van a ejercer dos mil millones. Esto implica un ahorro”, dijo López Obrador.

Inician reparto de recursos

En la conferencia de prensa, la secretaria del Bienestar y la subsecretaria Ariadna Montiel, dijeron que ahora se entregarán los apoyos de manera directa a las familias: 800 pesos mensuales en entregas bimensuales, es decir mil 600 pesos.

“Los cambios en el programa no implican el cierre de estancias infantiles. Podrán seguir funcionando siempre y cuando brinden un servicio de calidad y garanticen la seguridad de infantes”, dijo Albores. “Nosotros lo que haremos es que los recursos le lleguen directo a las madres y a los padres”, añadió.

Las familias recibirán tres mil 200 por los meses de enero, febrero, marzo y abril. La dispersión comenzará este jueves 4 de abril.