Oposición quiere meter a sus allegados a la CRE, por eso rechazan ternas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la oposición en el Senado quería negociar los nombramientos en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y por eso rechazan las cuatro ternas que envió para cubrir las vacantes en el órgano.

“Ahí andan con sus listas queriendo meter ellos a sus allegados. Además, es un asunto, imagínense es la CRE, la que autorizó todos estos contratos leoninos. Son o eran los representantes de grupos de intereses creados. Entonces no les conviene”, dijo en su conferencia matutina.

El presidente defendió su decisión de reenviar a los mismos candidatos a pesar de que ninguno obtuvo la mayoría calificada necesaria en la votación del 21 de marzo en el pleno del Senado debido a la oposición de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

“Son técnicos y es gente honesta la que se envió. La otra vez leí un periódico, de la prensa fifí, diciendo que uno de los que envié vende perfumes”, dijo entre risas López Obrador.

“Todos cumplen, pero no son achichincles y entonces eso es lo que no les gusta y la insinuación es: ‘vamos a ponernos de acuerdo’ y la respuesta es ‘no, la ley es la ley, si ustedes dicen que no reúnen el perfil, rechácenlas’”, los retó el presidente.