Silencio por amenazas de Trump es por estrategia: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, el silencio del gobierno mexicano ante las ofensas y las amenazas del presidente estadunidense Donald Trump responde a una “estrategia” para “cuidar los intereses” de México y “actuar con dignidad”.

“El que no estemos contestando, no necesariamente como algunos esperan, no es una ausencia: es una estrategia. Y las estrategias se miden por los resultados”, aseveró el político hoy, al insistir: “ésa va a ser la posición mexicana”.

Además, refutó que el gobierno mexicano haya adoptado una postura “sumisa” ante Washington en materia migratoria, pues refrendó que “la migración debe estar regulada, que deben estar registrados quiénes deseen entrar a nuestro territorio, de acuerdo con la ley mexicana, y que eso debe ser respetado”.

Desde la semana pasada, Trump ha arremetido de manera reiterada contra el gobierno mexicano desde sus redes sociales, y amagó en varias ocasiones con cerrar la frontera en el caso de que México no detenga los flujos migratorios. Culpó a las autoridades mexicanas por la llegada de decenas de miles de personas de origen centroamericana a Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), por su parte, ejerció presión sobre la frontera: el lunes pasado, desplegó 750 agentes adicionales en los puntos fronterizos, y retiró personal de algunas garitas fronterizas, lo que provocó un caos en ciudades como Ciudad Juárez, donde se generaron filas de vehículos de hasta cinco kilómetros.