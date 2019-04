Juez absuelve a segundo exfuncionario por Estafa Maestra; la FGR apelará el fallo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Simón Pedro de León Mojarro, involucrado en el multimillonario desvío de recursos detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante la gestión de Rosario Robles, se convirtió en el segundo exfuncionario en ser absuelto.

Este miércoles, pese a la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para vincularlo a proceso, el juez Fernando Payá Ayala determinó absolver al excoordinador de la Unidad de Delegaciones de la Sedesol y cuñado del exgobernador de Zacatecas Miguel Alonso Reyes.

En marzo de 2015, cuando estuvo al frente de esa Unidad, Simón Pedro de León Mojarro firmó el convenio UCD/33901/010/2015 con la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), por 124 millones de pesos, para la elaboración de un padrón de beneficiarios sociales, a través de una herramienta denominada Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).

De acuerdo con la ASF, el CUIS no fue realizado de manera directa por la Universidad, en virtud de no contar con capacidad técnica, material y humana, por lo que la institución educativa subcontrató a dos empresas para estas tareas y pagó por ello 61 millones 222 mil pesos. El monto restante no se acreditó.

Por segunda ocasión en una semana, el juez de Distrito Fernando Payá Ayala, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se negó a vincular a proceso a otro de los presuntos implicados en los desvíos conocidos como “Estafa Maestra”.

El pasado 27 de marzo desechó las acusaciones de la FGR contra Francisco Báez Álvarez, quien colaboró con Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y firmó un convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, que derivó en un desvío de 185 millones 839 mil pesos, según la ASF.

En la Sedatu, Báez Álvarez era director de Programación y Presupuesto, y como tal respondía a la Oficialía Mayor, dirigida por Emilio Zebadúa González, uno de los personajes más cercanos a Robles durante la administración de Enrique Peña Nieto.

De León Mojarro tiene una larga carrera política en Zacatecas, durante la cual brincó del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al de la Revolución Democrática (PRD). Fue diputado local por el PRD y secretario general de Gobierno en el sexenio de Ricardo Monreal Ávila, ahora senador por Morena; posteriormente operó para su cuñado y coordinó la campaña de Enrique Peña Nieto en la entidad.

Tras su salida de la Sedesol, en octubre de 2015, buscó ser candidato a la gubernatura por el PRI, pero no lo consiguió, y dos meses después renunció a ese partido. Volvió a acercarse al PRD para competir por el gobierno de Zacatecas y tampoco lo logró. Finalmente, ese partido lo postuló para senador en 2018.

La FGR dio a conocer que se inconformará, por la vía de la apelación, en contra de la determinación del juez de no vincular a proceso a Simón de León Mojarro.

De acuerdo con la investigación, el servidor público imputado autorizó indebidamente la contratación entre dos entidades públicas, una federal y otra local, lo que el juzgador argumentó como legítimo.