López Obrador se reúne con el presidente de la OMC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acortó este jueves su conferencia de prensa mañanera para desahogar su agitada agenda de trabajo que incluyó encuentros con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y el presidente de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Roberto Azevêdo.

Al salir del Palacio Nacional, este último comentó que se comprometió con el mandatario mexicano a ayudarlo en la medida de lo posible a que la economía registre un crecimiento de 4%.

“El crecimiento económico es una meta de todos los países, sobre todo con justicia social, con distribución de los beneficios de todos, los grandes, los medios, y es una meta clara de este gobierno, y lo que la organización pueda hacer, lo haremos”, dijo.

En la reunión, el mandatario estuvo acompañado de Graciela Márquez, secretaria de Economía, y Luz María de la Mora Sánchez, subsecretaria de Comercio Exterior.

Azevêdo mencionó si bien se trató de una visita de cortesía aprovechó el momento para hablar de economía mundial, comercio y de la OMC como sistema garante de una orden internacional basada en reglas.

Durante la rueda de prensa mañanera, López Obrador habló sobre el tema comercial y manifestó que adelantaría que México no sería partícipe de guerras comerciales.

“Nosotros estamos a favor del libre comercio. No vamos a participar en ninguna guerra comercial, no nos interesa, no nos incumbe, no nos importa meternos en esos asuntos.

“Sí vamos a cuidar nuestro mercado interno, pero respetando acuerdos, tratados comerciales que tiene suscrito el país con otros países y, además, respetando esta instancia que se encarga de regular la libertad en el comercio en el mundo”, dijo Azevêdo.