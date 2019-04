Llaman “indio y pobre” a candidato a dirigir al PRI en Yucatán

MÉRIDA, Yuc. (apro).– En la recta final de la contienda por la presidencia estatal del PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y Pablo Gamboa Miner blandieron la casta ante Diego Alberto Lugo Interián, a quien, con criterios racistas y clasistas, le exigieron retirar su candidatura por “indio, huiro” y… pobre.

El próximo domingo 7 de abril está programada la jornada comicial del PRI para elegir a próxima directiva estatal, que entrará en funciones en octubre. Son cuatro los candidatos que disputan el cargo, aunque la competencia se cerró entre Lugo Interián, autoproclamado “candidato de los pueblos”, y Francisco Torres Rivas, “Panchito”, el oficial.

El primero es alcalde con licencia del municipio maya de Sucilá. El segundo, “Panchito” Torres, fue secretario de Organización del actual comité directivo estatal, cargo al que recientemente renunció para competir por la presidencia del partido.

Los otros dos candidatos son Francisco Medina Sulub y Eloy Fernando Quiroz Ávila.

Esta semana el portal de noticias ElTizón.mx reveló que Lugo Interían fue humillado por Ramírez Marín y Gamboa Miner, hijo de Emilio Gamboa Patrón, frente al dirigente estatal del PRI, Carlos Sobrino Argáez, mudo testigo, y los otros tres candidatos en un restaurante donde los reunió el senador el 15 de marzo último.

Aunque evitó identificarlos por sus nombres, Lugo Interián confirmó la versión de ElTizón.mx y la discriminación que sufrió por parte de “un junior” y “otro personaje de la cúpula” en una reunión privada en la que pretendieron obligarlo a retirar su candidatura presuntamente para favorecer al “candidato de Mérida”, a “Panchito”.

En el discurso que pronunció en un acto proselitista en el municipio de Muna, el “candidato de los pueblos” narró:

“En días pasados hubo una publicación de una nota y yo se las confirmo: hace unos días sostuvimos una reunión con dos personajes de la cúpula, los cuatro candidatos que aspiramos y el dirigente del partido; el encuentro se tornó un poco difícil porque quieren apoyar al candidato de Mérida.

“Les decíamos que no estábamos de acuerdo y es cuando un ‘junior’ (Gamboa) me dice: ‘¿Cómo un pueblerino quiere gobernar al PRI?, ¿cómo le vas hacer cuando pierdas las elecciones?, ¿de qué vas a vivir?, ¿qué va a hacer un indio con el partido?, ¿No te das cuenta que esto lleva mucho dinero?’”.

Recordó que el “otro personaje”, en alusión al senador Ramírez Marín, le reprochó: “‘¡¿Cómo te atreves a decir que eres el candidato de los pueblos?! ¿Cómo te atreves a decir que en 90 años nunca ha habido un presidente estatal del PRI del interior del estado? ¡Rubén Calderón Cecilio fue de Peto!’”.

En su relato, Lugo Interián dijo que él, “a bote pronto”, le respondió: “Sí, está bien, sólo que Rubén Calderón nació en Peto, pero vive en Mérida, y para que te duela algo tiene que ser de la misma llaga, no puedes dar ejemplos o consejos si no lo has vivido”.

Ante las ofensas proferidas los ánimos comenzaron a tensarse en aquella reunión, por lo que Medina Sulub intentó tranquilizar a Lugo, quien espetó a Gamboa:

“Mira amigo, con todo el respeto del mundo, yo tengo algo que tú no tienes…”

–¿Qué cosa?”, cuestionó el otro.

–¡Ganas de trabajar!, Y lo otro, que sí, soy indio pues, porque tengo todas las características, soy mayita, y soy gordo, pues también… pero, ¿qué voy a hacer después de las elecciones? ¡Ni te preocupes! Al día siguiente, ¡soy alcalde!, Me quedan dos años y medio. Y por mi comida, tampoco te preocupes, gracias a Dios me ha ido bien en la vida, pero además tengo algo que tú no tienes.

–¿Qué?”, preguntó el interlocutor.

–Que yo sí sé trabajar y tú no. Tú eres ‘hijo de papi’; a ti todo te dan. Esa es la pequeña diferencia”.

Destacó que en tanto a Ramírez Marín le respondió:

“Sé muy bien lo que digo: que nunca ha habido un presidente estatal del PRI que nazca en un pueblo, crezca y viva en su pueblo y compitan para dirigir al partido; eso no ha habido. Ha habido quienes nacen en un pueblo, pero se van a vivir a Mérida.

“Pero, ¿por qué se da esta situación?, porque hoy los que toman las decisiones, los de la cúpula, nos ven a los del interior del estado por debajo del hombro; nos consideran menos y lo digo con propiedad, porque aquí hay un compañero que fue alcalde y lo sabe. Todos los que hemos tenido la fortuna de ser alcalde sabemos lo que estoy diciendo”, remató.

Según la información que divulgó ElTizón.mx el pasado martes, la reunión fue organizada por Ramírez Marín y tuvo lugar en un restaurante del norte de Mérida el pasado 15 de marzo.

“Gordo, no puedes ser el presidente del partido porque eres indio, huiro y además para eso se necesita dinero, cómo chingaos quieres ser el dirigente si para esto se necesita mucho dinero, bájale a tus huevos cabrón, es mentira lo que andas diciendo”, restregaron Gamboa y Ramírez a Lugo, según la nota.

Señaló que la postura de ambos “personales de la cúpula” ofendió a los presentes y que en momento la situación se tensó al tal extremo que otro de los candidatos tuvo que intervenir para sosegarlos.

“Llegó un momento que Eloy Quiroz tuvo que pararse para tratar de calmar los ánimos y aplacar el lenguaje desbocado de Gamboa Miner, encarándolo:

–A ver Pablo, ¿tú eres candidato?

–No, no lo soy…

–¡Pues entonces cállate cabrón!, ¡No tienes derecho a ofender de esa manera cuando ni siquiera estás compitiendo!”.

Según las crónicas, Gamboa y Ramírez optaron por retirarse de la reunión cuando Lugo decidió ignorarlos de plano, ni verlos ni oírlos.