El presidente está en su derecho de nombrar a un militar al frente de la Guardia Nacional: Delgado

COLIMA, Col. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador está en su derecho de nombrar a un militar en activo al frente de la Guardia Nacional, pues la reforma constitucional aprobada al respecto le da la posibilidad de que sea un mando civil o militar, señaló el diputado federal Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

“La responsabilidad que tiene él (López Obrador) es que la Guardia Nacional dé resultados, si él considera nombrar un civil o un militar a partir de la facultad que le dimos en la ley, está en su derecho”, expuso el legislador.

Sin embargo, consideró que la discusión sobre el mando no es lo importante, por lo que no debe sobreestimarse este tema, ya que “hay una institución que es absolutamente civil, entonces: quién la dirija o no, si es un militar no la puede volver militar; las reglas están muy claras”.

Mario Delgado, quien visitó esta ciudad para ofrecer una conferencia en el Instituto Tecnológico Regional de Colima, recordó que fue precisamente el Poder Legislativo, “en un consenso amplísimo histórico, que incluyó el Senado, la Cámara de Diputados y prácticamente las 32 legislaturas locales”, el que dio la posibilidad de que el presidente eligiera un mando civil o militar para la Guardia Nacional.

En rueda de prensa, el diputado morenista señaló en otro tema que la nueva reforma educativa está muy lejos de ser “la misma gata, nomás revolcada”, pues se trata de un proyecto completamente diferente. “Yo dije que ninguna coma iba a quedar de la de Peña, y ninguna coma está quedando”, dijo.

Recordó que ya se tiene el dictamen aprobado por prácticamente todos los grupos parlamentarios, pero aunque “tenemos los votos para hacer esta reforma constitucional no lo queremos hacer porque en el caso de la educación tenemos que ir a un consenso más amplio y ahí tienen que estar los maestros, pues es la única manera de construir algo estable hacia el futuro y la única posibilidad de cambiar la educación en nuestro país”.

Destacó que entre otras cosas la reforma plantea la obligatoriedad de la educación superior, esto es, que todos los jóvenes que deseen estudiar una carrera tengan un espacio para hacerlo, para lo que habrá que abrir más espacios en educación, para que las instituciones puedan crecer en infraestructura y tener la capacidad de recibir más alumnos.

Respecto de la reforma laboral, mencionó que deberá ser aprobada antes del 30 de abril, luego de que ayer se repartió el dictamen.

“Es una reforma —dijo— muy importante que habla de la democracia sindical, pues ahora los agremiados podrán elegir a sus directivas con voto personal, secreto y que además los contratos colectivos tendrán que votarse por los integrantes de los sindicatos”.

Otro cambio relevante, indicó, se da en el sistema de justicia laboral, porque van a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, que estaban del lado del Ejecutivo, para que se formen tribunales al amparo del Poder Judicial, mientras que en materia de conciliación habrá un órgano descentralizado que se encargará de mediar los conflictos entre trabajadores y sindicatos, y sindicatos y patrones, además de registrar los contratos colectivos.