No debe culparse al movimiento #MeToo por suicidio de Armando Vega-Gil: Botellita de Jerez

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El grupo de rock Botellita de Jerez aseveró que el suicidio de su fundador Armando Vega-Gil no debe atribuirse como una responsabilidad al movimiento feminista ni al #MeToo.

“Respetamos la decisión que tomó en un momento crítico y muy agudo de su existencia, pero queremos enfatizar que ni la causa feminista ni el movimiento Me Too son culpables de su suicidio. Como lo dejó en claro en su carta de despedida, misma que escribió con total responsabilidad y conciencia: ‘no se culpe a nadie de mi muerte’. Esta expresión no debe ser soslayada, sino asumida como un deseo genuino y patente de Armando”, expresó la banda a través de una carta publicada en Facebook por Francisco Barrios “El Mastuerzo”, Santiago Ojeda y Rafael “El Señor González.

La banda rechazó por completo las conductas violentas y de acoso hacia las mujeres y abogaron porque los mexicanos pueda superar episodios de discriminación en pro de la equidad de género.

“Nos sumamos a ideas compartidas por muchos mexicanos y mexicanas: desterrar las violencias de género, superar los machismos de hombres y mujeres, favorecer la equidad de género y abonar a la construcción de una cultura de paz y de buen trato”.

Botellita de Jerez dijo que tras la muerte de Vega Gil es necesario un análisis sobre lo que representa el suicidio y que, aunque es una decisión extrema, debe ser respetada.