Votan militantes del PRI para renovar dirigencia en Yucatán

MÉRIDA, Yuc., (proceso.com.mx).- Entre incidentes menores, sobre todo con militantes que no pudieron votar porque no aparecieron en las listas nominales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) celebró hoy sus elecciones para renovar a su directiva estatal.

Aunque en las boletas aparecieron los nombres de cuatro candidatos, la contienda fue sólo entre Francisco Torres Rivas y Diego Lugo Interián, los otros dos, Francisco Medina Sulub y Eloy Fernando Quiroz Ávila, declinaron a favor del segundo por lo que los votos para ambos serán nulificados.

Esta noche, el presidente estatal del partido, Carlos Sobrino Argáez, informó que la totalidad de las casillas de los centros de votación fueron instaladas y abrieron según la hora programada.

En conferencia de prensa desde la Casa del Pueblo, sede estatal del PRI, calificó el proceso como “ejemplar” y detalló que todos los centros de votación se abrieron en los 106 municipios del estado. El padrón fue de 191 mil 28 de militantes con derecho a votar y lo validó el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Sin duda ha sido una larga jornada con mucho esfuerzo tanto de las personas que trabajaron en los centros de votación como los militantes que pusieron de su parte para salir y votar; estoy convencido que este es un ejercicio que fortalece la democracia y vida interna de nuestro partido”.

Antes, en un corte previo, el PRI dijo que durante la jornada se recibieron reportes de militantes en Mérida que no habían podido votar y argumentó que en su mayoría han sido militantes que no refrendaron su afiliación en esta última jornada.

Explicó que al presentarse a los centros de votación, no aparecían en el padrón, lo cual atribuyó a que, al cambiar de identificación oficial (INE) y sus datos en la misma, la afiliación no corresponde al centro de votación al que acudieron.

Añadió que eso no significaba que no se encontraran en la lista de militantes, por lo que solicitó a quienes no habían podido sufragar que acudieran al centro de votación correspondiente a la dirección con la que anteriormente registraron su afiliación.

Poco después del cierre de las casillas, Francisco Torres Rivas, el candidato “oficial” convocó a otra conferencia de prensa en la que se proclamó ganador de la contienda con una diferencia de dos a uno sobre Diego Lugo Interián, el autoproclamado “candidato de los pueblos”.

Según “Panchito” Torres sus resultados le dan a él 24 mil 125 votos y a Lugo 12 mil 456, una “ventaja documental irreversible” y llamó a su contrincante a respetarla.