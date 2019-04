Incendian lote de autos en Guadalajara y dejan narcomensaje

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Un incendio aparentemente provocado en un lote de autos seminuevos fue utilizado por presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa para llamar la atención.

En las rejas del negocio dejaron colgadas dos mantas con mensajes directos a sus rivales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG):

“Pa todos lo jalisquillos del CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), ya llegamos por lo que nos pertenece. Nosotros no robamos, no extorcionamos, no secuestramos. Venimos por todo, pinches tacuaches mugrosos. Atte. Cartel de Sinaloa (sic)”.

Personal de la policía descubrió las mantas colgadas en las rejas del lote de vehículos Seminuevos Valverde, ubicado en avenida Lapislázuli esquina con Esmeralda, en Bosques de la Victoria.

Los uniformados constatar que cuatro vehículos fueron consumidos por las llamas.