MaquinaLeaks, escándalo en el gobierno de Enrique Alfaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco otorgó un contrato por más de tres mil 634 millones de pesos a Operadora de Servicios Mega SA de CV (Grupo Mega), propiedad de dos viejos conocidos del gobernador de la entidad Enrique Alfaro: Guillermo Romo Romero y José Guillermo Romo Peña.

Fundada en enero de 2003 como una modesta empresa para “operar y arrendar toda clase de restaurantes, bares, discotecas, centros nocturnos”, en tres lustros se convirtió en una poderosa “Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada” que el 12 de febrero recibió, mediante la licitación LPL 01/2019, un contrato con el propósito de arrendar equipo pesado para el programa “A Toda Máquina”.

Se trata del mayor contrato que ha otorgado el gobierno de la entidad en los cuatro meses que lleva de gestión, y en él, medios locales, activistas y el propio Congreso local, han señalado posibles conflictos de interés y tráfico de influencia. La razón: en dicha licitación participó Grupo Mega junto con la compañía Avancap, que resultaron tener la misma dirección y la misma representante legal, Mariel Rodríguez Printzen, quien a su vez trabajó en las notarias del padre y hermano del gobernador.

Documentos obtenidos por Proceso detallan que el rápido ascenso de Grupo Mega estuvo acompañado en sus orígenes por Emilio Lozoya Thalman como miembro de su Consejo de Administración. Lozoya Thalman es padre de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien ha sido vinculado a oscuros contratos de la paraestatal con la constructora brasileña Odebrecht.

Lozoya Thalman –quien fue secretario de Energía durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari–, participó como accionista de Operadora de Servicios Mega hasta la restructuración de ésta, el 17 de diciembre de 2017. Ello ocurrió precisamente en el periodo en que Alfaro fue alcalde de Guadalajara (2015-2018) y en el que creció políticamente.

La relación entre Alfaro y Romo Romero no es nueva. Durante su administración como alcalde de la capital jalisciense, adjudicó en 2016 a Operadora de Servicios Mega un contrato valuado en 61 millones 329 mil pesos para el “arrendamiento puro de equipo de cómputo”.

En febrero 2019, ya como gobernador, volvió a hacerlo, pero ahora para el “el servicio de arrendamiento puro de maquinaria pesada (tractores, excavadoras y camiones de volteo, entre otras), así como equipo y accesorios para la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)”, por tres mil 634 millones de pesos; es decir, prácticamente el doble del presupuesto que recibirá la Presidencia de la República en 2019.

A fines de marzo pasado el Diario NTR de Jalisco expusieron parte de la relación entre Alfaro y Romo Romero. Los reportajes revelaron que la representante de Operadora de Servicios Mega es la abogada Mariel Rodríguez Printzen, quien laboró para las notarías del padre y hermano del gobernador.

La sospecha de que existía una relación entre ambos creció cuando el 28 de febrero, 16 días después al fallo de la licitación, Romo Romero y Alfaro fueron captados en un juego de basquetbol del equipo Los Lakes de los Ángeles. Una de las acompañantes, la diputada emecista Mirza Flores, confirmó que los boletos fueron patrocinados por un “empresario tequilero”.

El pasado viernes 5, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó dicho estado. Durante su gira de trabajo para supervisar las obras del Tren Ligero de Guadalajara, el tabasqueño selló la paz con Alfaro:

“En el caso de Jalisco, en particular, mi opinión es que tienen un buen gobernador. Ya ven que yo siempre digo lo que pienso, respeto pues otros puntos de vista, pero yo creo que se tiene un buen gobernador en Jalisco. Y ya no me meto a más”, dijo en su conferencia de prensa ante el cuestionamiento de reporteros.

Tequila y cosas de familia

Guillermo Romo Romero es hijo del empresario José Guillermo Romo de la Peña, quien fue uno de los dueños de la marca de tequila La Herradura. Tras vender la marca, el jerarca no sólo invirtió en Operadora de Servicios Mega, también ayudó a que en 2017 lo hicieran otras firmas internacionales como la alemana Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG).

Actas del Consejo de Administración de Operadora de Servicios Mega detallan que en esa restructuración participó Emilio Lozoya Thalman. El proceso para transformar una modesta “operadora restaurantera y de bares” en la principal contratista del gobierno jalisciense, necesitó la ayuda de varios personajes.

Los documentos muestran que Operadora de Servicios Mega inició operaciones el 31 de enero de 2003 cuando Romo Romero juntó 50 mil pesos de capital para abrir la compañía. El primer objeto social detalla: “Establecer, operar y arrendar toda clase de restaurantes, bares, discotecas, centros nocturnos, centros de entretenimiento, expendios de vinos y licores, así como la proveeduría de alimentos preparados”.

El salto para diversificar sus servicios, comenzó entre 2009 y 2017 cuando Romo de la Peña decidió invertir más dinero en la empresa de su hijo. Un acta fechada el 31 de diciembre del 2009 consigna que la empresa recibió diversas inversiones para aumentar su “capital social en su parte fija” por 48 millones 690 mil pesos.

Ocho años después, esos 48 millones se incrementaron a un capital fijo de 218 millones 360 mil pesos. Este proceso estuvo acompañado por modificaciones legales: al pasar de una “Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (Sofom-ER), a la modalidad de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (Sofom-ENR)”, según un acta fechada en 2014. Ello significó que esta compañía podía otorgar y recibir créditos y sólo estar sometida a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para temas relacionados con la prevención del lavado de dinero.

En dicho proceso, incluyeron tres créditos públicos reportados por la Comisión Nacional Bancaria y cuyos montos y fechas se desconocen: uno con el folio 68040, otro con el folio 690059 y uno más con el número 990059. Otorgados después de su declaratoria como Sofom

A su vez, la reestructuración de la “sociedad financiera” estuvo acompañada por la sustitución de socios, donde sólo permanecieron Romo Romero, su madre María Guadalupe Romero Fernández y José Guillermo Romo de la Peña. Los desplazados ayudaron al proceso de reestructuración y refinanciamiento de la compañía:

Ricardo Lona y Portugal quien ocupó un asiento como miembro del Consejo de Administración hasta 2017. Su currículo asegura que trabajó para Romo Peña en Grupo Tequila Herradura, Tequila Sauza y Pond’s de México. Actualmente se desempeña como consejero de Endeavor Occidente, fondo de inversión fundada por el exsecretario de Hacienda Pedro Aspe.

Jorge Carlos Muñoz Hernández también ocupó un asiento como miembro del Consejo de Administración hasta el mismo año. Actualmente declara que es VP Ejecutivo y director general de Grupo Mega. En el sector agrícola donde también ha incursionado, trabaja en la producción y comercialización de berries y Agave para Grupo Mega.

Emilio Lozoya Thalman, ocupó un asiento como miembro del consejo de administración en el proceso de reestructuración.

Y Ángel Godínez Díaz, designado como director legal del Corporativo, Operadora de Servicios Mega en 2016. Según un documento presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y la Bolsa Mexicana de Valores, Godínez Díaz representó legalmente a dicha empresa cuando ganó sus primeros contratos con el gobierno de Guadalajara.

Para el 28 de noviembre del 2017, la compañía de Romo Romero se asoció con fondo de inversión alemán DEG y declaró tener un capital fijo por 218 millones 360 mil pesos. Ahí se definieron los perfiles de sus nuevos accionistas, diversificados entre la élite económica de Guadalajara y financieros internacionales: al Consejo de Administración fue incorporado Juan Jaime Petersen Farah, quien trabajó en el equipo de transición de Aristóteles Sandoval donde ocupó el “Consejero de Política Presupuestal y Financiera”.

Posteriormente, entre 2014 y 2016 la administración de Sandoval lo rescató e introdujo en el Manejo de Portafolio de Inversiones del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, donde fue señalado por malos manejos. De acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg, Petersen Farah también se desempeñó como director de Tequila Herradura.

Dentro de este esquema, se incorporó a Eduardo Michelsen Delgado, director ejecutivo y director general de Kandeo. Previamente había sido designado como director ejecutivo de Editorial Televisa y Procter & Gamble.

También ocupó un asiento Karen Lavone Mauch, ejecutiva financiera de HSBC para México y América Latina. Actualmente es miembro de Mex Strategies LLC, una firma consultora de élite “formada por profesionales de alto nivel enfocados en corporaciones mexicanas” familiares. También es miembro de la Junta Directiva del Grupo Financiero BHD León, el segundo banco privado más grande de la República Dominicana.

Por último, se incorporó Sudhir P. Amembal. Según información de la agencia de noticias financieras Bloomberg, fundó Amembal & Associates, Inc., donde se desempeña como presidente de la Junta y director ejecutivo. Amembal ha servido a la industria de arrendamiento de equipos a nivel mundial desde 1978.

“Licitación amañada”

La investigación publicada por El Diario NTR destaca el papel de la abogada Mariel Rodríguez Printzen en el extraño concurso de la licitación pública LPL 01/2019. En una asamblea de diciembre de 2017, fecha en que Operadora de Servicios Mega se reestructuró, se designó a Rodríguez Printzen como su representante legal para llevar este tipo de tareas.

Dentro del proceso, Avancap SA de CV también concursó y ganó el contrato. Finalmente fue desechada. Dos coincidencias hermanan a Avancap y Grupo Mega: reportaron tener el mismo domicilio en avenida La Paz 2379, colonia Arcos del Sur de Guadalajara. Además, tienen como representante legal a Rodríguez Printzen, según actas constitutivas.

Una denuncia presentada por el activista y académico del ITESO, Álvaro Quintero, detalla otros nexos de Grupo Mega con el gobierno de Alfaro: Juan Jaime Petersen Farah, miembro del Consejo de Administración, es tío de Esteban Petersen Cortés, secretario de Administración y presidente del Comité de Adquisiciones del poder ejecutivo estatal.

Asimismo, Román Ibarra Gangoiti, quien según registros de la Condusef se desempeña como integrante del Consejo de Administración de Avancap en su perfil de la red social LinkedIn, declara ser el director comercial de Alianzas en Grupo Mega, en el mismo lugar que estaría operando Jorge Carlos Muñoz.

De acuerdo con los documentos obtenidos por Proceso y la publicación de El Diario NTR, el nexo de Rodríguez Printzen con la política jalisciense es hondo. Su perfil en la red social LinkedIn, borrado después de la publicación del medio local, detalla que entre 2010 y 2014 trabajó en las notarías públicas 83 y 26. En el caso de la primera, aparece como su titular Enrique Alfaro Anguiano, padre del actual mandatario estatal. Mientras que la segunda aparece bajo el nombre de David Alfaro Ramírez, hermano de quien fuera abanderado de Movimiento Ciudadano.

Por último, la llegada de Sudhir P. Amembal enmarca la transformación de una “sociedad financiera” a una arrendadora gubernamental. El perfil de Amembal está especializado en “la industria de arrendamiento de equipos a nivel mundial desde 1978”. Su incorporación surge meses después del contrato M-586/2016, firmado por Alfaro cuando fungió como alcalde de Guadalajara, y por la síndica Anna Bárbara Casillas.

Tras el arrendamiento de computadoras para el ayuntamiento y la anexión de Amembal a Grupo Mega, la empresa de Romo Romero ganó la licitación por el arrendamiento de maquinaria una vez más bajo la administración de Alfaro.