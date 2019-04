De Michael J. Fox al Día Internacional contra el Parkinson

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una de las figuras con mayor reconocimiento sobre la enfermedad de Parkinson es el actor Michael J. Fox, figura ineludible del gremio geek como protagonista de la trilogía Volver al futuro (Back to the future, 1985).

Los fans no sólo lo admiran como el actor de una cinta considerada de culto pop entre, sino que se ha ganado el respeto por su activismo social en el combate contra este mal identificado como desorden degenerativo del sistema nervioso que él mismo padece, ya que fue diagnosticado con el tipo Tremor, representado por movimientos involuntarios a los 30 años de edad y que hizo público a los 38. Es el creador de fundador que lleva su nombre.

En su número de marzo, la revista Fortune entrevistó al también productor sobre su vida como estrella de Hollywood en los ochenta, misma que cambió rotundamente cuando tuvo conciencia plena de su enfermedad; quizá la revista estadunidense no lo hizo con la intención, pues este 11 de abril se conmemora el Día Internacional contra el Parkinson. Vale la pena mencionar que ha habido avances internacionales en la batalla contra este daño que afecta a siete millones de personas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en parte gracias a ka fundación del actor originario de Alberta, Canadá, quien explicó:

“El Parkinson no ha afectado cada aspecto de mi vida, ciertamente en la forma en como me muevo y camino sí he tenido pérdidas, pero los equivalentes los considero más como ganancias. He tenido la oportunidad de conocer gente que de otra manera no hubiera conocido y he sido increíblemente privilegiado para ver el progreso y avances”.

La Michael J. Fox Foundation, junto a su similar Silvertein, financió al Instituto de Investigación Vall d’Hebron (Barcelona, España) en un estudio sobre las mutaciones del gen GBA –el factor de riesgo genético más común en el Parkinson–, que resultaría en un posible fármaco para tratar la enfermedad.

Si bien una persona con el gen GBA no necesariamente desarrolla el Parkinson, sí tiene mayores posibilidades de adquirirlo que las del resto de la población.

Por otra parte, en estudios aterrizados en México, la Clínica de Parkinson y Trastornos del Movimiento del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en Monterrey, reveló que los trastornos del sueño son de importancia en la detección temprana del Parkinson, pues entre un 42 y 98% de los pacientes tiene trastornos como el insomnio o síndrome de apnea obstructiva del sueño.

De hecho, según Beatriz Chávez Luévanos, jefa del servicio de Neurología del Hospital Universitario en esa institución, hay pacientes entre 10 y 25 años antes de contar con un diagnóstico del Parkinson que presentan –entre otros síntomas– trastornos de conducta del sueño (REM) en el movimiento de piernas, brazos y el habla.

En nuestro país, 50 de cada 10 mil habitantes padecen la enfermedad que es considerada pandemia a nivel mundial.