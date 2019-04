Director de Administración Portuaria en Manzanillo es vinculado a presunto lavado de dinero

COLIMA, Col. (apro).- A menos de tres meses de su nombramiento como director general de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, el capitán Héctor Mora Gómez enfrenta un nuevo escándalo, luego de que un senador hizo pública su supuesta implicación en lavado de dinero del narcotráfico.

Desde su llegada al puesto, Héctor Mora fue rechazado por un sector de Morena, particularmente la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez y la senadora Griselda Valencia, con el argumento de que no era el perfil adecuado porque durante la campaña presidencial el actual titular de la API se dedicó a burlarse y a insultar al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador a través de las redes sociales.

El martes 9, durante la comparecencia ante el Senado del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, el senador panista por Aguascalientes Antonio Martín del Campo aseguró que en 2017 la Corte de Distrito del Sur de California, Estados Unidos, presentó cargos en contra de Mora Gómez por presuntos actos de lavado de dinero y tráfico de drogas, con base en una investigación de 18 meses realizada por la DEA.

Al mostrar un legajo de documentos que, según dijo, es el resolutivo de la DEA, el legislador federal añadió que en ese mismo año la Dirección General de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos “identificó a Mora Gómez como un narcotraficante destacado, siendo que congeló precisamente sus cuentas”.

Al respecto, Jiménez Espriú dijo desconocer el asunto y solicitó a Martín del Campo una copia del documento, mostrándose “muy interesado en que eso quede perfectamente esclarecido”.

Añadió que entre los requisitos que el presidente de la república le pidió cuidar al realizar los nombramientos fue que el 60 por ciento de la calificación de las personas propuestas sea la honestidad clara y pura, que el 30 por ciento sea su vocación por el servicio público y que el 10 por ciento que sepa manejar el abanico.

En respuesta, el capitán Héctor Mora calificó como “un invento” los señalamientos del senador que lo vinculan con el narcotráfico: “Me parece nefasto que me digan eso a mí, que no he tenido contacto con las drogas, ni siquiera de consumo, mucho menos de otro tipo de índole”.

El funcionario federal, actualmente participante en una convención de cruceros en Miami, Florida, fue contactado por el periodista Miguel Ángel Vargas, director del portal Estación Pacífico, a quien declaró que si esas acusaciones fueran verídicas, él no podría viajar a Estados Unidos como lo hace y aseguró que procederá legalmente para que esto se aclare.

Sobre el documento que presentó el senador, Mora Gómez aseveró: “Por supuesto es falso, eso lo comprobaremos, ya mandamos el documento a autoridades de Estados Unidos para que verifiquen si hay algo de verdad en ese documento, que claro que no, y bueno, son actos que hacen con la finalidad de tomar el control del puerto”.

Y sin decir nombres, Héctor Mora externó a Miguel Ángel Vargas sus sospechas sobre el origen del señalamiento en su contra:

“Creo saber de dónde viene, es alguien que quiere estar en la API, es alguien que quiere hacer de las suyas, es alguien que se ve afectado por mi presencia porque en mi trabajo hemos emprendido algunas acciones para que se analicen algunos actos de corrupción en API en administraciones pasadas y a lo mejor por eso, puede ser”.

Antes, el pasado 30 de enero, durante la rueda de prensa mañanera un reportero cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el nombramiento de Héctor Mora en la API Manzanillo, luego de que ocupó el puesto en partes de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón y fue un fuerte detractor del actual mandatario durante la campaña.

López Obrador dijo no conocer el asunto, aunque dijo que no importa que haya sido opositor, “yo no tengo rencores; si nos ponemos a ver eso, imagínense, hay muchos que fuimos adversarios en un tiempo y ahora estamos trabajando juntos”.

Lo importante, prosiguió el presidente, es que sea gente honesta, porque “si son deshonestos, ahí sí no, eso es otro asunto, y por eso vamos a tomar en cuenta este caso; si es una gente honesta, aunque no haya estado con nosotros, si alguien decidió que era la persona idónea para ocupar este cargo, por qué no, no debemos de apostar a un gobierno faccioso, una cosa es partido y otra cosa es gobierno”.