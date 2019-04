No debe haber más caballos de Troya de medios privados: Villamil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), Jenaro Villamil, respondió a las acusaciones de Fernando Coca, recién destituido de Canal 14, y destacó su celo por defender una estructura para que no haya “caballos de Troya”.

“No hay un solo documento, e-mail, ni siquiera un WhatsApp por parte de Fernando Coca donde me haya solicitado que se investigaran actos de corrupción”, suelta Villamil.

Y expresa que, más que director de Canal 14 –como diversos medios de comunicación lo refieren–, Coca era coordinador de producción y tenía un contrato como el resto de trabajadores de ese sistema, pues “la dirección del Canal Catorce no está definida porque estamos en proceso de reestructuración del organismo que se está planteando en junta de gobierno”.

En entrevista con Apro, el excolaborador de Proceso afirma que la designación del nuevo funcionario “estaría antes del mes de junio”.

–Coca ha referido que hasta la mañana de hoy no se le ha hecho oficial la suspensión de sus servicios, se le pregunta a Villamil.

–Se le notificó desde el 28 de marzo a través de Recursos Humanos, y un documento que firmé de la suspensión de sus servicios, está firme, y eso lo saben todos los que están en el organismo, es un hecho jurídico. Fernando Coca, ahora exfuncionario, todavía tiene pendiente la entrega del acta recepción y revisión de la misma como coordinador de producción.

–¿Cuál es la razón por la que se decidió su salida?

–Porque no tomó funciones institucionales del SPR, no hizo ninguna sola producción, no planteó un solo proyecto de producción, y lo último –pero me parece delicado– fue que me exigió la contratación de 11 plazas que funcionarían como una estructura paralela al SPR, y digo ‘exigió’ porque es la palabra correcta: de las 11 que me exige que contrate, al menos siete personas venían de Grupo Televisa y otra tenía antecedentes de investigación en el SPR en Oaxaca por irregularidades administrativas.

–Coca refirió que la destitución fue a raíz de su proceder ante acusaciones por corrupción en la administración pasada.

–No hay un solo documento, e-mail, ni mensaje de WhatsApp pidiendo que se investigue corrupción en el SPR, no hay nada oficial que acredite esto que dice; si dice que estoy vinculado a la corrupción y que tengo un trato con el exdirector del SPR (Armando Carrillo), no hay una sola denuncia ante la Secretaría de Función Pública.

“El señor Fernando Coca estuvo en sesión el 20 de marzo de este año, primera sesión de junta de gobierno, y ni como invitado expresó, solicitó, pidió o demandó se investigaran actos de corrupción. El que la solicita y señala soy yo, como se publicó en la entrevista que me hizo la periodista Columba Vértiz en Proceso la semana pasada”.

–¿Quién estará al frente del Canal 14?

–La coordinación de producción que tenía Fernando Coca la tiene Leticia Salas, exdirectora del Canal del Congreso. Tiene ocho años de experiencia como responsable de comunicación social del INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información) y fue integrante de Ifetel (Instituto Federal de Telecomunicaciones). Es una persona con experiencia en medios públicos, de la cual Fernando Coca carecía, de la misma manera que el equipo que exigía.

Remata: “La defensa de un sistema público de radiodifusión autónomo con nuevas personalidades o actores es muy importante en el inicio de la Cuarta Transformación, por eso el celo de mi parte de defender una estructura para que no haya caballos de Troya. No debe haber más caballos de Troya de medios privados ni de compañías productoras que tengan el control de la infraestructura, que es público, es para la sociedad que paga sus impuestos”.