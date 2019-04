AMLO alista plan para limpiar de corrupción a las aduanas; pone en la mira a la de Manzanillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Vamos a limpiar de corrupción las aduanas, va a entrar un plan con ese propósito”, en especial en la de Manzanillo, Colima, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

Debido a los “malos reportes” que ha recibido de esa y otras bases aduaneras en el país, “invitó” a los funcionarios corruptos a presentar sus renuncias, pues advirtió que no se van a colar en las actividades del gobierno federal. “Van ser lampareados y no tiene caso, ya se acabó la corrupción”.

“No tenemos por qué ocultarlo. Ya, se acabó el negocio y el contubernio en aduanas”, reiteró.

En el caso de la aduana en Manzanillo, donde labora el capitán Héctor Mora, presuntamente acusado de desvíos millonarios, López Obrador aseguró que “fue una comisión a la aduana de Manzanillo del más alto nivel y ahí se enteraron de actos de corrupción. Entonces, nos informaron y ya se está procediendo, pero no sólo es ese caso”.

Y lanzó la advertencia: “De una vez les digo a los corruptos que presenten sus renuncias, porque así a lo mejor ni se va a enterar la gente. Si se aferran pensando que se van a colar, no lo van a lograr y, cuidando los procedimientos legales y no afectando la dignidad, a veces van a ser expuestos, lampareados. No tiene caso, ya se acabó la corrupción. Toc, toc, toc, hay que tocarles la puerta”.