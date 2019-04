Director de API de Manzanillo rechaza acusaciones “malévolas” del senador Martín del Campo

COLIMA, Col. (apro).- El capitán Héctor Mora Gómez, director general de Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, expresó su rechazo “firme y enérgico a las acusaciones indebidas, torcidas, malévolas y perversas” que el senador Juan Antonio Martín del Campo hizo en su contra, al señalar que se encuentra bajo investigación por lavado de dinero y narcotráfico en Estados Unidos, entre otras cosas.

Asimismo, a través de una carta dirigida al Senado de la República y a la opinión pública, el funcionario federal solicitó a la Cámara Alta indagar si existen en las diversas instancias investigadoras de Estados Unidos antecedentes que lo señalen como culpable de algún delito.

“Pido además que la misma Cámara solicite a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y a las autoridades a que haya lugar dentro del país, la información que crea necesaria para el esclarecimiento de cualquier asunto en que se me involucre”.

En suma, el titular de la API de Manzanillo se puso públicamente “a disposición del gobierno de México, para que investigue cuanto deba investigarse, a fin de que de una vez por todas quede claro que Héctor Mora Gómez es un hombre honesto que honra su palabra y no defraudará la confianza del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y del coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Héctor López Gutiérrez”.

Mora Gómez argumentó que, durante la comparecencia de Javier Jiménez ante el Senado, el legislador por Aguascalientes Juan Antonio Martín del Campo presentó ante el pleno “documentos no autentificados en los que pretende incriminarme acusándome infundadamente de presuntos nexos con grupos delictivos, señalándome irresponsablemente como presunto culpable de ilícitos que puedo decir categóricamente que no he cometido”.

En su carta, el funcionario portuario afirmó que Martín del Campo es “a todas luces víctima de la manipulación escandalosa de grupos movidos por oscuros intereses, ha caído evidentemente en el garlito de presentar ante la máxima tribuna de la República documentos cuya autenticidad dejan mucho que desear, toda vez que la DEA no me ha mencionado jamás entre los sujetos con procesos de investigación, y la evidencia más fehaciente es el hecho de que desde hace muchos años he viajado a Estados Unidos por asuntos de trabajo sin que nunca se haya puesto siquiera en duda mi personalidad”.

De igual manera, adujo que tan sólo en los últimos 30 días ha pisado territorio estadunidense en eventos públicos en dos ocasiones: la primera los días 12 y 13 de marzo, acompañando al gobernador de Colima José Ignacio Peralta Sánchez en su visita a Los Ángeles, California, y ahora –entre el 8 y el 11 de abril– se encuentra en Miami, Florida, en el Seatrade Cruise Global 2019, interviniendo con la Secretaría de Turismo del gobierno estatal, a fin de promover el aumento de llegada de cruceros a Manzanillo.

“Mi estancia en Estados Unidos, que no es la única ni, espero, será la última, deja constancia de que el gobierno de Estados Unidos —que expidió mi visa de turista sin observación alguna— no ve en mí al tipo peligroso, al delincuente de negros antecedentes que injusta y falazmente pretende pintar el senador Martín del Campo”.

Tras asegurar que no tiene nada de qué avergonzarse ni nada qué temer, dijo saber perfectamente que “muchos individuos de oscuros antecedentes pretenden desestabilizar a la Administración Portuaria Integral, con objeto de hacer en ella y con ella negocios personales y grupales”.

Aseveró que no se ha prestado nunca ni lo hará jamás a ningún negocio que manche su nombre, “ni aspiro a convertirme en millonario ni a ser el personaje de negro historial que injusta y dolosamente me adjudica un político caído en manos de siniestros fines”.

Remató: “He sido blanco de muchos ataques, nacidos todos de la perversidad de quienes están acostumbrados a calumniar, a denostar, a descalificar y a acusar sin sustento a quienes no se prestan a sus intereses o a quienes les estorban para lograrlos”.