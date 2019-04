Disney Plus anuncia su arsenal contra Netflix: Simpsons, Pixar, Star Wars, ESPN, National Geographic…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- The Walt Disney Company anunció hoy que el 12 de noviembre próximo lanzará en Estados Unidos su servicio de streaming, con el que competirá contra Netflix y la recién anunciada plataforma de Apple.

It all starts on November 12. For more info: https://t.co/RD04P7jdAT #DisneyPlus pic.twitter.com/M1QI7qkH5p

El servicio, llamado Disney Plus (Disney +), costará siete dólares al mes o 70 dólares al año y transmitirá el catálogo de la compañía de entretenimiento, que incluye unas 500 películas y 7 mil 500 episodios de series de televisión, los de sus franquicias asociadas (Pixar, Marvel, Star Wars) y las recientemente adquiridas de Fox (Los Simpson, National Geographic), así como contenido original.

La suscripción estará libre de publicidad y será lanzada paulatinamente en otras regiones del mundo. Su lanzamiento en Latinoamérica está previsto para 2021.



Durante una presentación en su sede de Burbank, California, Disney informó que alcanzó acuerdos con Roku Inc y Sony Corp para distribuir su servicio de streaming en aparatos de reproducción en línea y sistemas de consolas de videojuegos, y prevé que esté disponible en televisores inteligentes, tabletas y teléfonos.

Thrilled to share a first look at Disney+ with you! pic.twitter.com/iiqjFjaNra

— Robert Iger (@RobertIger) April 11, 2019