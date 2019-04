AMLO afirma que Trump está dispuesto a invertir en el Tren Maya y desarrollar el sur del país

CAMPECHE, Cam., (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que el gobierno estadunidense estaría dispuesto a invertir en el Tren Maya y otros proyectos de desarrollo en el sureste.

Dijo que en la cumbre empresarial México-Estados Unidos que se celebró ayer en Mérida, Yucatán, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, le transmitió el mensaje del presidente Donald Trump acerca de sus deseos por invertir en el Tren Maya, que recorrerá Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

En un mitin celebrado esta tarde en la Plaza de la República, el jefe del Ejecutivo federal recordó que el sureste fue abandonado y sus recursos naturales saqueados, pero ahora llegó su momento de hacerle justicia y detonar su desarrollo, “ya le toca”.

En ese sentido destacó que en el proyecto del Tren Maya, que tendrá un derrotero de mil 500 kilómetros, se invertirá lo que nunca antes: entre 120 mil a 150 mil millones de pesos. Destacó que en lo que toca a Campeche, corresponderá una “histórica inversión” de 50 mil millones.

Aunque huestes de acarreados priistas y burócratas estatales que, armados con matracas ocuparon desde la mañana la mayor parte de la Plaza de la República, no fueron suficientes para frenar los abucheos que nuevamente recibió el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, quien en breve prevé separarse del cargo para ir a competir por la dirigencia nacional del PRI.

Esta vez, las rechiflas las recibió ante el alcalde de Campeche, el panista Eliseo Fernández Montufar, contra quien Moreno Cárdenas mantiene abierto un frente de guerra, y quien sentado en el templete trataba de disimular su gozo ante la incómoda situación.

Una vez más, López Obrador salió al quite del repudiado mandatario estatal.

“Aunque no les guste, tienen todo el derecho de manifestarse, pero yo también, porque soy libre”, dijo, y aclaró: “No soy alcahuete de nadie, y quiero decirles que, como dicen los jóvenes, ya ‘chole’ con los pleitos”.

“No hay que seguir peleando, hay que unirnos todos para llevar la cuarta transformación, es lo más importante, la unidad, la patria es primero y aunque no les guste, aunque los respeto mucho, me he puesto de acuerdo y tengo muy buena coordinación con el gobernador de Campeche”, afirmó.

-“¡Fuera, fuera!”, arreciaron las rechiflas.

-“A ver, a ver, a ver… porque ustedes son mis asesores.

“Acabo de estar en Poza Rica y le pregunté a la gente si querían que le contestara a Trump cada vez que se refiere a México o que me comportara con prudencia y no me enganchara. Votó por la prudencia. Vamos a hacer lo mismo ahora”, instó.

Y cuestionó: “¿Qué es mejor? ¿Que nos distanciemos del gobierno del estado o que actuemos de manera coordinada?”.

Pidió confianza a los inconformes, a quienes prometió que su gobierno irá avanzando en el combate a la corrupción, “hay que ir buscando los causes para que haya justicia y ya no haya corrupción”.

Por la noche, se ofrecieron boletos gratis para llenar el estadio de béisbol “Nelson Barrera Romellón”, al que presuntamente llegaría el presidente como invitado del gobernador para presenciar el segundo partido de la serie de tres entre Piratas de Campeche y Pericos de Puebla.