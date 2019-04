El IMER arranca tarde: Primero, los rezagos

La semana pasada Proceso recogió en este espacio el diagnóstico de cómo recibió saqueada la nueva administración de los medios de comunicación a través de su Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), en boca de su titular Jenaro Villamil, así como de los encargados de Televisión Educativa, Canal 22, Canal Once y Radio Educación. Ahora completa el panorama Aleida Calleja, al frente de IMER.

CIUDAD DE MÉXICO (pROCESO).- Por el momento no hay proyecto de trabajo en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), explica Aleida Calleja, su nueva titular, quien tomó posesión hace mes y medio, pero tiene claro el trabajo esencial: informar con pluralismo dando voz a los sectores excluidos, “porque democracia significa confrontar, debatir”.

De manera inmediata en concreto, resolver asuntos pendientes de la administración pasada y, por supuesto, la inversión en infraestructura.

Fundadora de la Radio Indigenista de la Sierra Norte de Puebla y expresidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), detalló desde la sala de juntas del IMER (Instituto Mexicano de la Radio) que, ante la displicencia de los últimos seis años, hay mucho trabajo en el instituto.

–¿Cómo recibió al IMER?

–Con un déficit presupuestal importante, no sólo por el recorte (de 19 millones de pesos), sino por una serie de pendientes de la anterior administración. Por ejemplo, tuvimos que resolver en una semana los últimos contratos de honorarios que dieron certeza de trabajo de diciembre de 2018 al 31 de marzo de este año. Estaban mal hechos, el sistema contable no estaba bien, y por tanto no se podía pagar, la gente estaba molesta, ¡y con toda razón!

“También estamos atendiendo demandas laborales que implicarán erogación de cuantiosos recursos, hay cerca de 30, dos de ellas de restitución de puesto. Hubo mucha displicencia (en la administración pasada) por decir lo menos, pero no se puede dar un nuevo paso si no se atiende lo urgente. Estamos en la revisión del acta de entrega, que corresponden a 18 emisoras, aún estoy en el plazo que me corresponde para decidir si la acepto o no, pero todos los días sale algo que es urgente y que si no se resuelve se colapsa la administración.”

–Entonces, ¿cuándo se iniciará su proyecto de trabajo?

–Espero que por julio o agosto. Ya resueltas las urgencias, me sentaré con todas las áreas a planear de manera estratégica, y por año, un plan de trabajo que responda a una prospectiva de largo plazo.

La titular coincide con sus homólogos del SPR entrevistados en el número anterior de este semanario (2114): Lidia Camacho, de Televisión Educativa; Armando Casas, de Canal 22; José Antonio Álvarez Lima, de Canal Once, y Gabriel Sosa Plata, de Radio Educación. El reto es encontrar la manera de utilizar los recursos austeros para alimentar la infraestructura de la institución, y al mismo tiempo aprovechar las herramientas y plataformas digitales en la búsqueda de nuevos públicos.

“El tema primordial es la inversión en infraestructura. No se invirtió nada en los últimos seis años; eso impacta no sólo en el servicio mismo, sino en lo que podemos ofrecer. Y el otro tema es aprovechar la tecnología digital, redes sociales, podcast y todo lo relacionado con multipantallas.”

–¿Qué pasa con el recorte a personal de honorarios, que han sido los más afectados con el cambio de gobierno?

–Se quedó la mayor parte. Hay 20-30 de servicios profesionales de los que prescindimos, incluso había un par de personas de quienes no quedaba clara su función laboral. Hemos sido muy disciplinados pero tratamos de que fueran los menos posible. Sí, el gobierno federal en general ha tenido ese tema, hay recortes que son sustanciales para el IMER, como la luz, pero estamos buscando la ampliación presupuestal para rubros como ese, que indudablemente son necesarios, y esperamos tener una respuesta positiva. Hemos tenido un ahorro de 4 millones de pesos en materia de freelance.

–¿Hay algún tema específico para el plan de trabajo?

–No hay tema específico. Diría principios específicos, como el pluralismo con aquellos sectores no representados en la agenda informativa: las voces de los pueblos indígenas, de los defensores de derechos humanos, aquellos sectores tradicionalmente excluidos de la agenda informativa, y la diversidad entendida como la necesidad de que existan diferentes perspectivas. A muchos les puede resultar chocante la palabra ‘diversidad’, pero democracia significa confrontar, debatir.

–Mucho se ha dicho que en este gobierno habría homologación con los medios públicos.

–Para unificar un discurso, no; para resolver problemáticas de infraestructura, financieros y de recursos humanos, sí. Lo que ha habido es una coordinación interesante entre los medios públicos. Me atrevo a decir que quizá sea la primera ocasión en que no nos vemos como competencia, sino como un complemento, está el espíritu.

“Estamos a punto de firmar un convenio con Radio Educación y con Canal 22 con temas de infraestructura. El IMER a su vez apoya con cierto equipo y programación al SPR. Estamos platicando entre nosotros y nos reunimos, no para discutir contenidos ni unificar discurso.”

–¿Cuánto requeriría de inversión para trabajar plenamente su infraestructura?

–Unos 20 millones de pesos. Si quisiéramos poner al IMER en la punta de lanza de innovación tecnológica, hablamos de unos 100 millones.

Est texto se publicó el 7 de abril de 2019 en la edición 2214 de la revista Proceso