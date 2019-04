AMLO lamenta incendio en Notre Dame; Ebrard ofrece ayuda para la reconstrucción

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el incendio en la catedral de Notre Dame en París, Francia.

Previamente, el canciller Marcelo Ebrard puso a disposición de Francia el apoyo y conocimientos del pueblo y gobierno de México para la reconstrucción que habrá de venir, en tuits en español y francés.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 15, 2019

Nous regrettons profondément l’incendie de la cathédrale de Notre Dame de Paris.Le peuple et le gouvernement du Mexique expriment leur solidarité avec la France et mettent a disposition leur soutien et leurs connaissances pour la reconstruction à venir.@francediplo_ES

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 15, 2019