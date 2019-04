Se eleva a cinco el número de muertos en ataque a un bar en Morelos

CUAUTLA, Mor. (apro). – El número de víctimas del ataque al restaurante bar conocido como Los Estanques se elevó a cinco, con la muerte de un menor más que había resultado herido en un principio, pero que falleció en un hospital local, mientras que otras 10 personas continúan siendo atendidas, algunas de ellas en estado grave.

En tanto que las autoridades locales se enredaron en una serie de declaraciones contradictorias respecto al móvil y los presuntos responsables.

Primero, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró que el ataque estaba dirigido contra las familias de dos médicos que departían en el lugar.

En tanto, el fiscal Uriel Carmona Gándara, sostuvo que “existe la información suficiente” para asegurar que el ataque tenía como objetivo a personas que se encontraron en algún momento en el restaurante, pero que ya lo habían abandonado al momento del atentado trágico.

Ortiz Guarneros dijo enfático: “quiero ser claro en este aspecto, de que no fue un ataque contra comensales de un restaurante, si no que estas dos familias (de médicos) llegaron, pidieron estar en un lugar privado. El restaurante no contaba con él, les improvisaron un par de mesas en la parte de atrás, que es un lugar donde limpian las mojarras que venden ahí y acumulan la basura, y aún así ellos quisieron estar ahí”.

Luego, dijo el jefe policiaco: “llegaron en una camioneta tipo Suburban unas gentes (sic) para acribillarlos a balazos ahí. Desgraciadamente murieron cuatro personas, dos de ellos menores de edad, y luego falleció otro niño”, con lo que el número de víctimas se elevó a cinco.

El mando policiaco fue más allá, informó que sostuvo una reunión con el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, y solicitó apoyo directo a los presidentes municipales para el combate a la inseguridad. Dijo que están conscientes de la corrupción en la policía y en la propia fiscalía del estado. “Sabemos la corrupción que hay en la policía, en (la) Fiscalía, pero si no hay denuncias”, no es posible hacer nada, sostuvo.

Mientras tanto, la fiscalía Carmona Gándara aseguró que “otras personas que habrían huido del lugar en contra de las cuales pudo haberse ejecutado el ataque, había otras personas, tenemos la información suficiente que acredita que el ataque pudo haber sido en contra de otras personas que se encontraban en el mismo lugar”.

En tanto, se espera que este jueves, ciudadanos de Cuautla tomen las calles en una manifestación por la paz, luego del ataque de este grupo armado a un restaurante bar familiar, en el que murieron cinco personas y 10 más resultaron heridas, en el tercer ataque de este tipo en lo que va de marzo y abril en Morelos.