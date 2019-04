Ajax echa a la Juve y Barcelona elimina al ManU

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El Ajax volvió a asestar otro golpe en la Champions League: esta vez al darle vuelta a la Juventus por 2-1 (3-2 el global) en Turín para instalarse en las semifinales, luego de 22 años, y de esa manera frenó el reinado de Cristiano Ronaldo, quien se proclamó campeón del torneo en las últimas tres ediciones.

Por su lado, Barcelona, con una gran exhibición de Lionel Messi, y un golazo de Coutinho, eliminó al Manchester United y vuelve así a la fase de semifinales, después de cuatro años. El argentino marcó dos goles en la victoria de 3-0 (4-0 el global).

Con base en buen futbol, Ajax, que dejó en el camino al Real Madrid, confirmó su buen momento, esta vez ante la Vecchia Signora con todo y Cristiano Ronaldo, quien puso al frente a los italianos con un gol de cabeza que requirió la revisión del VAR, al minuto 27.

Los holandeses emparejaron el tablero a los 34 minutos, con anotación de Donny van de Beek. Y la historia cambió por completo del lado del Ajax.

Con la necesidad de los goles, Juventus se lanzó al frente, pero se encontró con el buen planteamiento táctico defensivo de los holandeses, hasta hacerse por completo de la parte complementaria.

Y el premio les llegó a los 67 minutos con el tanto de Matthijs de Ligt, quien se levantó para asestar un sólido testarazo tras un tiro de esquina.

De la mano de Messi

El argentino Lionel Messi, quien suele marcar diferencias en el Barcelona, condujo al conjunto azulgrana en el triunfo de 3-0 sobre el Manchester United.

🙌 Messi doing what Messi does best. Phenomenal.#UCL | @MastercardUK pic.twitter.com/EvcyxoiCKN

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2019