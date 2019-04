La reforma educativa “tendrá vigencia” en Michoacán: Aureoles

MORELIA, Mich. (apro).- El gobernador Silvano Aureoles advirtió que la actual reforma educativa “tendrá vigencia” en Michoacán porque, subrayó, “no le veo encuadre” al memorándum que firmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para suspender su aplicación.

“No puede el presidente o no puede el titular del Ejecutivo enviarles un documento a sus subordinados (de las secretarías de Gobernación, Educación y Hacienda) diciéndoles que no cumplan la ley, que no apliquen la ley. Eso está un poco extraño. No va a faltar alguien que interponga un amparo… Nosotros tenemos que cumplir la ley”, soltó el mandatario michoacano.

Añadió: “El memorándum emitido por el presidente López Obrador, donde ordena a sus funcionarios desconocer la ley de la reforma educativa peñista, pone en riesgo al titular del Ejecutivo, cuyo afán por dar respuesta a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación entra en un terreno legalmente muy endeble”.

El memorándum, insistió, va contra el propio juramento que hizo el tabasqueño al prometer cumplir y hacer cumplir la Constitución cuando rindió protesta como presidente de la República, además de que pone incertidumbre en el sector educativo del país.

Tras manifestar que el texto “es endeble jurídicamente”, Aureoles soltó: “No cuestiono ni juzgo, simplemente no le veo encuadre”.