Tras recorte al gasto en medios vendrán despidos en el gobierno federal: secretario de la Comisión de Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El perredista Antonio Ortega, secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, advirtió que después de anunciarse el recorte al gasto en medios, vendrá un ajuste en el gobierno y posiblemente el despido de personal operativo.

El hermano del exdirigente nacional del PRD, Jesús Ortega –opositor y crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador–, aseguró que el gobierno federal no podrá cumplir con la recaudación de ingresos aprobada en San Lázaro para este año, y por eso, subrayó, ya está realizando “recortes de manera informal”.

Asimismo, consideró que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, debe dar una explicación de los ajustes al gasto que ya se realizan y los que vendrán.

Ortega precisó que el presupuesto prevé una recaudación para este año de poco más de 5 billones 600 mil pesos, pero no alcanzará.

“El presidente empieza a curarse en salud al estar imposibilitado de cumplir las expectativas sobre las que se basó la aprobación del Presupuesto 2019… La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece como norma obligatoria que un ajuste presupuestal, como el que de manera informal se está haciendo en México, sea en comunicación y gasto corriente, y es justo lo que se anunció con la política de la Presidencia en el sentido de reducir 50% su presupuesto en esa área.

“Van ustedes a saber cómo, después del anuncio de recorte al gasto en medios, vendrá un ajuste del gobierno en el personal y, por lo tanto, posiblemente el despido de trabajadores operativos”, sostuvo.

Ortega Martínez señaló que después del recorte en materia de comunicación, podría pensarse que siga un recorte a los tabuladores y remuneraciones de los funcionarios. “Malas noticias para la burocracia que ha sido maltratada, golpeada, y lamentablemente proseguirá un ajuste con los gastos y los ingresos de las y los empleados del Estado”.

Con los movimientos realizados por el gobierno de López Obrador, anunciados por Jesús Ramírez, coordinador de Comunicación Social del gobierno federal, se puede concluir que no podrán cumplirse las expectativas económicas y políticas que dieron base a la definición del presupuesto aprobado en diciembre para ser ejercido en este 2019, apuntó.

“No hay elementos para pensar que se puedan recaudar y distribuir los más de 5 billones 600 mil millones de pesos que se aprobaron. ¡No hay manera!”, insistió el legislador perredista.

Luego señaló que el ajuste puede ser “arriba de los 150 mil millones de pesos”, pero el presidente de la República y el secretario de Hacienda, soltó, no se atreven a decir: ‘Señores, no vamos a cumplir las expectativas de recaudación tributaria y no tributaria, y vamos a tener que hacer un ajuste’. ¡No lo anuncian! ¡Lo disfrazan! Hay un ajuste informal del Presupuesto”.

Sin embargo, el mes pasado el propio titular de la SHCP envió a la Cámara de Diputados los llamados “pre-criterios económicos”, donde se contempla un ajuste de cuando menos 150 mil millones de pesos.

Al respecto, el presidente de México aclaró que serán recursos que se mantendrán en una bolsa para hacer frente a cualquier contingencia durante septiembre. Y que en caso de no utilizarse serán destinados a reforzar programas sociales o a Petróleos Mexicanos (Pemex).