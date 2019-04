Preestrenan la ópera “El último sueño de Frida y Diego” en Texas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Formalmente será estrenada por la Fort Worth Opera de Texas a partir del año 2020, pero la ópera El último sueño de Frida y Diego cuenta ya con cuatro voces mexicanas que estelarizan su elenco: María Katzarava, Guadalupe Paz, Ricardo López y César Aguilar.

La tijuanense Guadalupe Paz interpretará a Frida Kahlo, Ricardo López encarnará a Diego Rivera, María Katzarava, triunfadora en Operalia 2008, dará vida a La Catrina, y César Aguilar será Leonardo, según informó el periodista y productor teatral Víctor Hugo Sánchez a la agencia Apro.

El cuarteto de artistas participará en un adelanto (showcase) de la producción que se llevará a cabo los días 30 y 31 de Mayo en el Rose Marine Theater y el Ed Landreth Hall de la Texas Christian University, “dos foros de gran importancia en Fort Worth”, de acuerdo a Paulina Magdaleno, directora de desarrollo de públicos en la Fort Worth Opera, quien adelantó:

“Es un orgullo y un honor contar con un elenco completamente mexicano para nuestra ópera sobre Frida Kahlo y Diego Rivera. Estamos cuidando cada detalle para crear un trabajo que honre y celebre de una manera auténtica y respetuosa a estos dos artistas y su legado.”

Cantada completamente en español, El último sueño de Frida y Diego (The Last Dream of Frida and Diego) fue escrita por el cubano-estadunidense Nilo Cruz (“Anna in the Tropics”), ganador del premio Pulitzer, con música de la pianista peruana Gabriela Lena Frank, laureada con un Latin Grammy.

“Frida Kahlo y Diego Rivera tuvieron una influencia enorme en artistas estadounidenses, muralistas, diseñadores y hasta escultores. Su estilo y compromiso con la igualdad social sigue inspirando a millones alrededor del planeta”, agregó Thomas Hiltunen, director general de Fort Worth Opera.

“El último sueño… representa a la perfección el espíritu pionero de FWO y nuestro compromiso por contar historias relevantes y que conectan con la comunidad.”

La historia se sitúa en 1957, el año de la muerte de Rivera, y comienza en un cementerio durante la celebración del Día de Muertos. Rivera siente que la muerte lo ronda, y desea que su amada Frida regrese por él y lo guíe hacia su morada final. La Catrina, al darse cuenta de esto, convence a Frida de volver por Diego. Una vez juntos, la pareja revive todo el amor, la pasión y hasta el sufrimiento que provocaron el uno en el otro, todo a través de sus obras de arte.

Fundada en 1946, la ópera de Fort Worth es la más antigua compañía operística de actuación continua en el estado de Texas y una de las de mayor abolengo en los Estados Unidos. Eventualmente se planea escenificar El último sueño de Frida y Diego en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

El proceso creativo de dicha ópera cuenta con apoyos de la Andrew W. Mellon Foundation, y la organización de becas a mujeres compositoras OPERA America’s Opera Grants for Female Composers.