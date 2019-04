El informe Mueller, una farsa ilegal que nunca debió ocurrir: Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Donald Trump retomó este viernes en Twitter sus críticas al informe sobre el llamado Rusiagate, publicado este jueves, al que calificó de “farsa” y acusó que fue escrito por “demócratas furiosos” que lo odian.

“Ciertas personas hacen declaraciones sobre mí en el loco informe de Mueller, escrito por 18 demócratas enfadados que odian a Trump, que son inventadas y completamente incorrectas.

“Cuidado con la gente que toma las llamadas ‘anotaciones’, cuando las anotaciones nunca existieron hasta que se necesitaron”, publicó el presidente de Estados Unidos en su cuenta personal.

Statements are made about me by certain people in the Crazy Mueller Report, in itself written by 18 Angry Democrat Trump Haters, which are fabricated & totally untrue. Watch out for people that take so-called “notes,” when the notes never existed until needed. Because I never….

“Porque nunca estuve de acuerdo con testificar. No fue necesario que yo respondiera a declaraciones hechas en el ‘informe’ sobre mí, algunas de las cuales son una total porquería y sólo fueron dadas para hacer que la otra persona pareciera buena (o que yo pareciera malo).

“Esto fue una farsa iniciada Ilegalmente que nunca debería haber ocurrido”, tuiteó el magnate neoyorquino, quien desde ayer viajó a su club privado de Mar-a-Lago, en Florida.

…agreed to testify, it was not necessary for me to respond to statements made in the “Report” about me, some of which are total bullshit & only given to make the other person look good (or me to look bad). This was an Illegally Started Hoax that never should have happened, a…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019