Cártel de Santa Rosa de Lima amenaza con enviar “regalo” a casa de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez El Marro, amenazó al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de una manta colgada en un puente peatonal de Celaya, Guanajuato.

El texto, firmado por El Marro, remata diciendo: “Sigues sentenciando a más policías inocentes, la próxima vez el regalo que te mandé a la refinería va a llegar hasta Cuitláhuac #90 en la Colonia Toriello Guerra en Tlalpan”.

Esa dirección corresponde al domicilio del presidente, su esposa Beatriz Gutiérrez y su hijo menor.

Por “el regalo que te mandé a la refinería”, El Marro se refiere a la camioneta con explosivos que fue abandonada el 31 de enero pasado en una de las entradas de la refinería de Salamanca.

En el lugar también se encontró una manta en la que El Marro exigía a López Obrador que retirara a los militares que combaten el robo de combustibles en Guanajuato.

“Andrés Manuel López Obrador te exijo que saques a la Marina, Sedena y fuerzas federales del Estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es un juego y que en Guanajuato no los necesitamos. Ahí te dejo un regalito en mi refinería para que veas cómo se van a poner las cosas y si sueltas a mi gente que se llevaron y si haces caso no van a valer madre. Atente a las consecuencias. Atte. El Señor Marro”, decía la manta dejada en la camioneta.

Reconoce irrupción en comandancia de Celaya

La manta colocada este viernes en Celaya, El Marro comienza diciendo: “Ya viste que me metí con la Delegación Norte, me metí con tus pinches policías y que si me tumbaste a X de mi gente, yo te voy a reventar el doble y por cada gente que me chingues, dos tuyas la van a pagar”.

El texto hace referencia a la irrupción de ayer en la Comandancia Norte de la Policía Municipal de Celaya para intentar rescatar a Armando “N”, detenido horas antes en Jerécuaro.

Sin embargo, se desató un tiroteo y una persecución en los que murieron el detenido, dos de los sicarios y un juez calificador.