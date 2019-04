Prisión preventiva de 36 meses a Kuczynski por lavado en el caso Odebrecht

LIMA (apro).- El titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Perú, Jorge Chávez Tamariz, determinó dar prisión preventiva por 36 meses en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, por el delito de lavado de activos en el proceso penal en el caso de la empresa brasileña Odebrecht.

El juez resolvió acoger la solicitud del fiscal del Equipo Especial Lava Jato en Perú, José Domingo Pérez Gómez, y determinó que hay elementos suficientes para vincular a Kuczynski con el delito de lavado de activos.

Con el expresidente fueron procesados su exsecretaria particular Gloria Kisic Wagner y su chofer, José Luis Bernola, quienes llevarán el proceso en libertad en comparecencia restringida.

El juez señaló que la premisa para otorgar la prisión preventiva al exmandatario de Perú es que hay actos en que existen elementos para considerar que es responsable, como transferencias a Bernaola.

Pedro Pablo Kuczynski, quien tiene 80 años de edad, continúa hospitalizado por un cuadro de presión arterial alta, por lo que no estuvo presente en la audiencia. El fiscal José Domingo Pérez ha hecho alusión a que el estado de salud no es grave y por lo tanto no amerita prisión domiciliaria.

El abogado del expresidente, César Nakazaki informó al juez que no están conformes con la resolución y anunció la apelación del fallo, conforme el artículo 278 del Código Procesal Penal de Perú.

Kuczynski estaba cumpliendo con la orden de detención preliminar a partir del miércoles de la semana pasada, por un periodo de diez días, pero con esta determinación, se amplía en periodo que deberá permanecer en prisión mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

El expresidente es señalado por presuntos actos irregulares cometidos cuando fue Ministro de Estado durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien se encuentra prófugo porque también es señalado por el mismo delito en el caso Odebrecht.

El pasado 10 de abril, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria libró la orden de aprehensión preliminar por diez días, en contra de Kuczynski, de su ex secretaria y de su exchofer.

José Luis Bernaola es señalado porque un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dado a conocer en marzo del año pasado, indica que Pedro Pablo Kuczynski le depositó 602 mil dólares de dos cuentas del chofer, desde la cuenta del expresdidente, identificada con el número 193-10146533-1-17, del Banco de Crédito.

Gloria Kisic Wagner es acusada de ser destinataria de 2 millones de dólares de transferencia de Westfiel Capital, cuyo dinero está vinculado a las consultorías prestadas por Odebrecht. La exsecretaria de despacho de Kuczynski también está vinculada como socia del ex jefe de Estado, a la offshore Dorado Asset Managment.