Hackean y hacen públicos pasaportes, visas y papeles de la embajada de México en Guatemala

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hacker robó más de 4 mil 800 documentos de la embajada de México en Guatemala y los publicó en línea, reportó este viernes el sitio de noticias TechCrunch.

La mayoría de los papeles hurtados estaban relacionados con el funcionamiento interno de la misión diplomática mexicana en la capital guatemalteca, incluidas sus actividades consulares, como el reconocimiento de nacimientos y defunciones relacionados con ciudadanos mexicanos que han sido encarcelados, así como la emisión de pasaportes y visas.

De acuerdo con la nota de TechCrunch, el ciberpirata publicó el pasado lunes 15 de abril, en la cuenta de Twitter @0x455Taylor, un enlace al sitio de almacenamiento en nube mega.nz en el que puso los documentos disponibles para su descarga pública.

El enlace ya fue descontinuado, pero @0x455Taylor compartió los documentos con TechCrunch y le envió este mensaje: “Un servidor vulnerable en Guatemala relacionado con la embajada mexicana se vio comprometido y descargué todos los documentos y bases de datos”.

Mexican Embassy data which ranges from passports to other sensitive information 4.8k documents and thousands of records now public https://t.co/W2ObfGtxN6#hacked #databreach pic.twitter.com/jYsIys4mZJ

— Taylor (@0x55Taylor) April 15, 2019