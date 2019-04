Editar los tuits

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Curiosa paradoja vive Twitter: mientras se resiste a crear una función mediante la cual se permita a los usuarios editar o corregir lo publicado, ya se decidió a meter mano en la dinámica de sus conversaciones con tal de mantenerlas en un estado “saludable”.

El martes 16, el blog de la red social del pajarito azul publicó un texto en el que se dan a conocer los resultados de las acciones llevadas a cabo desde que el CEO Jack Dorsey ofreció poner todo su empeño para que en Twitter prevalezca el diálogo respetuoso y civilizado.

En un “hilo” publicado el 1 de marzo de 2018, Dorsey admitió que no pudo prever el impacto que tendrían las consecuencias negativas del mundo real en su red, y que se instalaron ahí en forma de abuso, acoso, trols, manipulación por medio de bots, desinformación y divisionismo.

We’re committing Twitter to help increase the collective health, openness, and civility of public conversation, and to hold ourselves publicly accountable towards progress.

