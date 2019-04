Assassin’s Creed, un juego no bien visto por católicos, ayuda a Notre Dame

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Assassin’s Creed es una popular saga de videojuegos que, además de dar el salto a la literatura y el cine, ha imbuido entre sus adeptos la pasión por los temas medievales.

Pero una inesperada tragedia le ha dado una nueva misión: contribuir al rescate de la catedral de Notre Dame. Aun cuando haya católicos a los que les disguste su trama.

El pasado miércoles, la desarrolladora francesa Ubisoft se unió a los empresarios y celebridades que anunciaron donativos para reconstruir el icónico monumento, víctima de un poderoso incendio el pasado lunes que destruyó la torre conocida como aguja y que amenazó incluso con destruirlo.

En un comunicado, Ubisoft dio a conocer que aportará 500 mil euros a las tareas de restauración e invitó a su comunidad de seguidores a donar también. Pero también informó que durante una semana puso gratis para su descarga una versión en PC del juego Assassin’s Creed Unity, famoso por la recreación que hizo de la catedral.

In solidarity with everyone moved by Monday's events we’re donating to the restoration of Notre-Dame & giving you the chance to play @AssassinsCreed Unity on Uplay for free.

Details below:

— Ubisoft (@Ubisoft) April 17, 2019