Ante nueva amenaza de un cártel, AMLO reitera que no reforzará su seguridad

VERACRUZ, Ver. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene por qué reforzar su seguridad personal ante los elevados índices de inseguridad y el poder de los grupos criminales así como por la más reciente amenaza en su contra por parte del Cártel de Santa Rosa de Lima.

“No, no y no, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, tengo miedo como todo ser humano, pero no soy cobarde, la transformación va”, dijo en su conferencia mañanera en el Museo Naval del Puerto de Veracruz.