Tras casi cinco meses, pagan parte de la nómina de Colegio de Bachilleres de Baja California

ENSENADA, B.C. (apro).– Con un atraso de casi cinco meses, las Secretarías de Hacienda y de Educación Pública iniciaron la tarde de hoy el pago de 146 millones de pesos que adeudaban a dos mil 360 trabajadores del Colegio de Bachilleres (Cobach) de Baja California.

La primera parte del recurso se depositó este lunes en las cuentas bancarias de los maestros de todo el estado a las 5 de la tarde (hora local), y mañana se liquidará el resto, informó María del Rosario Rodríguez Rubio, directora estatal del Cobach.

La federación aún debe 108 millones de pesos a otra institución educativa de nivel medio superior: el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), al que retrasó pagos de nómina y prestaciones desde diciembre del 2018.

El Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres (Spcobach) en Baja California, que desde el 8 de febrero realiza paros laborales parciales y escalonados en protesta por el retraso, reclamó en un comunicado que se adeudan otros pagos no contemplados en el débito, como las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Infonavit y un seguro de vida.

Por la suspensión de clases, 63 mil estudiantes inscritos de educación media superior de Baja California se veían afectados, reveló el sindicato, que anunció el levantamiento de la protesta siempre y cuando se cumpla con el pago de los 146 millones de pesos, a más tardar mañana al mediodía.

Rodríguez Rubio reveló que la Federación cubrió ocho quincenas no pagadas, el quinquenio, la prima de antigüedad y la prima vacacional de los maestros, pero no los aguinaldos de diciembre porque son recursos que se tramitan de manera diferente “y aún no han sido confirmados por el gobierno de la República”.

En febrero, la directora del Cobach reveló que el gobierno de Baja California había utilizado más de 295 millones de pesos de sus recursos para no retrasar el pago de las catorcenas y evitar la suspensión total de clases.

De esa cantidad, agregó, casi 189 millones fueron para Colegio de Bachilleres y 107 millones más para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), que también enfrentaba problemas por la moratoria de pago del gobierno federal.

“Básicamente, el Colegio se mantiene con el apoyo del Estado y el poco ingreso propio que se ha generado, lo que sólo ha utilizado para el pago de las nóminas, sin cumplir con otros compromisos de pagos pendientes”, comentó el director del Cecyte, José Luis Kato Lizardi.

A esta institución el gobierno federal todavía no le cubre su presupuesto de nómina y prestaciones.