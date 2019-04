Denuncian bloqueo informativo de Cofepris; discriminan a medios de las ONG

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización no gubernamental Poder denunció bloqueos informativos por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) entre el 27 de marzo y el 5 de abril de 2019.

De acuerdo con la ONG dedicada a temas sobre transparencia y rendición de cuentas en Latinoamérica, los bloqueos se suscitaron al solicitar entrevistas referentes al listado de ingredientes en los productos de tabaco que las empresas tabacaleras entregan a Cofepris y sobre la tardanza de Mexichem en la entrega del plan de remediación posterior a la explosión del complejo petroquímico Pajaritos.

Entrevistada por la organización Article19, Claudia Ocaranza, reportera de Poder, indicó que el 22 de marzo solicitó una entrevista a un funcionario de Cofepris sobre el tema de los ingredientes que utilizan las tabacaleras en sus productos y desde la institución le pidieron a ella que compartiera las preguntas guía.

Cinco días después, tras ponerse en contacto con el mismo funcionario de la institución para saber si ya tendría respuesta, éste contestó: “Buena tarde Claudia. No podrá ser entrevista. Si gustas que sea vía transparencia.”

Tras recibir esa respuesta, la reportera advirtió que la negativa a responder quedaría consignada en el reportaje.

Posterior a esta comunicación, Ocaranza tuvo una llamada con el funcionario que la atendió, el cual pretextó que “como políticas ante el cambio de gobierno, cuando se trata de ONGs no están dando entrevistas”.

Durante la llamada la reportera reiteró que Poder es una ONG con un medio de comunicación propio llamado Rindecuentas.org, donde se publican investigaciones periodísticas.

En un segundo episodio de bloqueo, el 4 de abril Ocaranza solicitó una entrevista o declaración de Cofepris sobre los dos estudios de evaluación de riesgo a la población humana que la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo entregó para su análisis por Cofepris.

Hace unos días, la @COFEPRIS bloqueó nuestro derecho a la información "por ser un medio de una ONG". 🙄 Gracias a @article19mex por la atención al tema. 👉🏾 La historia aquí: https://t.co/cGhazDwg1d pic.twitter.com/0CIy40OkOb — PODER (@ProjectPODER) April 23, 2019

El 5 de abril, Ocaranza recibió la respuesta:

Sobre la posibilidad de obtener vía transparencia la información, Ocaranza expresó que han tenido muchos problemas y retrasos al solicitar información y por esto solicitan la entrevista directamente.

“Es preocupante que el pretexto esgrimido al interior de la Cofepris sea que a partir del nuevo gobierno ‘existe un nuevo estándar’ de trato hacia medios de comunicación. Ante esto es necesario se tomen medidas decididas encaminadas a propiciar un entorno idóneo para que las y los periodistas lleven a cabo su labor sin obstáculos”, señaló Article 19 en un comunicado.

“La negación de entrevistas por parte de una instancia gubernamental es un acto de obstrucción del derecho de los periodistas a obtener información de fuentes oficiales. Si bien el funcionario de Cofepris en contacto con Poder brindó la opción de que la periodista solicitara la información vía transparencia, existe evidencia de que dentro de la institución en el criterio de asignación de entrevistas existe una diferenciación de trato hacia medios de comunicación convencionales y medios de comunicación que forman parte de la estructura de una organización de la sociedad civil como Poder.

“Ante esta situación, Article 19 exige a Cofepris abstenerse tratar de realizar este tipo de actos discriminatorios contra medios de comunicación. La manera en que se atendió la solicitud de entrevista de Poder no sólo no aseguró la difusión de información de manera eficiente, adecuada y oportuna, sino que dejó entrever criterios de asignación de entrevistas que no hacen sino incumplir con la obligación institucional de promover la libre práctica de la labor periodística y el acceso a la información”, denunció.

En ese contexto, Article 19 llamó al gobierno federal a tomar medidas efectivas que impidan que al interior de las dependencias que directa o indirectamente dependen de él, se realicen prácticas como las antes descritas que no sólo vulneran el derecho de los periodistas a acceder a información, sino también el de la población de recibirla.