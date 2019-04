Tasa de desocupación se elevó a 3.6% en marzo: Inegi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la tasa de desocupación en México se elevó a 3.6 por ciento durante marzo.

Con este dato, “la tasa de desocupación reafirma su tendencia creciente y alcanza su máximo reciente de diciembre 2018”, publicó en Twitter Julio Santaella, presidente del Inegi.

“La Tasa de Desocupación, que se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo, fue de 3.6% de la PEA a nivel nacional, proporción superior a la del mes previo.

“En su comparación anual, la TD aumentó durante marzo del año en curso frente a la de igual mes de 2018 (3.6% vs 3.2%), con datos ajustados por estacionalidad”, destacó Inegi en un comunicado.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el caso de los hombres, la tasa se elevó de 3.31 en febrero a 3.44 por ciento en marzo, mientras que para las mujeres pasó de 3.48 a 3.71 por ciento.

#ENOE respecto a la tasa de desocupación urbana, es mayor para las mujeres que para los hombres (4.5% vs 4.0%); también se ha incrementado para las mujeres (0.2 pts vs febrero y 0.7 pts vs marzo 2018). pic.twitter.com/GRd1cGIG7M

— Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) April 23, 2019