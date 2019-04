Necesario reformar la ley para que consulta de juicio a expresidentes sea vinculatoria: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Congreso de la Unión a reformar el artículo 35 constitucional para que la ciudadanía decida mediante una consulta vinculatoria si se debe o no juzgar a los expresidentes por las anomalías cometidas durante su gestión.

“Si no se resuelve pronto este asunto, y si la gente lo pide, vamos a llevarla a cabo de manera espontánea”, advirtió el mandatario durante la conferencia mañanera.

Aunque luego matizó y dijo que él, en lo personal, prefiere esperar a que los diputados aprueben la reforma al artículo 35 constitucional, que es lo único que lo detiene.

López Obrador lamentó también que los diputados hayan decidido mantener el fuero constitucional.

“Los diputados ayer deciden que sí se le quite el fuero al presidente y no a ellos. De manera suave y respetuosa les digo que eso no tiene que ver con nuestro tiempo, que se tiene que acabar con el fuero”.