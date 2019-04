AMLO manda memorándum a SFP para que sancione a exfuncionarios de Peña acusados de corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó vía memorándum a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que aplique la ley en la investigación que involucra a funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto en presuntos actos de corrupción.

“Ayer me llegó un expediente de la Función Pública sobre algunos servidores públicos que se presume estuvieron involucrados en hechos de corrupción en la pasada administración y ayer mismo le envié de regreso un memorándum, diciendo: Aplique la ley, proceda, nada más informe al titular de la secretaría, investigue y actúe. Cero tolerancia en la corrupción”.

En su conferencia matutina, el tabasqueño respondió a los que señalan que no han metido a ningún corrupto a la cárcel, que en unos días dará a conocer todas las denuncias que se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre huachicol, delincuencia y corrupción.

“Ahora me están pidiendo: ‘Es que no hay nadie en la cárcel’, me están diciendo, no todos, pero sí algunos me dicen respetuosamente y de buena fe. Y les digo: Bueno, pues los que han cometido algún delito o se presume que cometieron algún delito, ya en nuestra administración todo lo que nos llega lo estamos remitiendo a la Fiscalía General y en unos días más vamos a dar a conocer todas las denuncias que hemos presentado a la Fiscalía General, denuncias que tienen que ver con el llamado huachicol, las que tienen que ver con la delincuencia y las que tienen que ver con la corrupción.

“Todo lo que se ha presentado, porque todo lo que nos llega, si Inteligencia Financiera tiene informes de un presunto lavado de dinero, la instrucción del responsable, Santiago Nieto, es que de inmediato se proceda, en todos los casos.