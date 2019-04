Benjamín Anaya en concierto el jueves 25

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras concluir su gestión al frente de Divulgación Cultural de la Secretaría de Cultura de la CDMX, Benjamín Anaya (CDMX, 1963), retoma su carrera musical con el proyecto de composición para guitarra eléctrica solista Re-Turn, que presenta en La Pulquería Insurgentes (Insurgentes Sur 226, entre Colima y Durango, Colonia Roma) el jueves 25 de abril de 2019, a las 20:00 horas.

Re-Turn consta de temas cuya particularidad reside en que solamente dos de ellos (“Hemisferios” y “Viniciana”) están escritos con la afinación regular de la guitarra y los restantes los armoniza iniciando con la afinación de la sexta cuerda en Re, según explica Anaya:

“La música es un arte de naturaleza circular, en el que el sonido no sólo es un fenómeno acústico de ondas sonoras esféricas expandibles, sino de estructuras a las que eternamente se retorna, como también lo hacen los migrantes que añoran visitar su tierra y los amantes al revisitar placeres desde la memoria. En esta serie de mis recientes temas para guitarra eléctrica sola, las tonalidades, formas y métricas tienen como constantes el uso del delay para el efecto ostinato envolvente y la afinación en Re de la 6a cuerda, para brindar una paleta cromática de sonidos armónicos profundos, un retorno a las raíces de sus componentes sustanciales: el blues, el bossa y el funk.”

Además, varias de las piezas obtienen su nombre a partir de utilizar como prefijo el monosílabo del tono en que están compuestas: (“Remembranza”, “Recalcitrante”, “Reliquias”, “Reflexión”, “Remedio”, “Recomenzar”, “Rehilete”, “Reflex”, “Reencuentro”). Transitan entre modulaciones y alteraciones armónicas y rítmicas de influencia bossa, frases melódicas provenientes del funk y sonidos reverberantes del blues, hilados y tejidos con escalas contemporáneas.

Otros cortes manifiestan un estado reflexivo en temáticas como la supervivencia ante los sismos, como “Reconstrucción”; los flagelos humanos —muerte, lesiones y desamparo—, como en “A la luz de la lluvia”, “Bren” y “Anticuerpos policíacos”; el arrojo para emprender la travesía migrante “que entraña también una añoranza por el retorno desde el autoexilio económico por el que muchos emigran”: “Ultramar” y “Paisamerican”; o simplemente el anhelado gozo de los amantes en el placer de “Sin ansia” y “Viniciana”, (dedicada al poeta brasileño Vinicius de Moraes).

Aunque la mayoría es producción reciente, algunas de esas piezas fueron compuestas en Chicago, Illinois, como “La alegría de la gente” (música del videopoema homónimo con el que Anaya ganara el Premio Poesía en Abril (Chicago, De Paul University, 2010, Proceso 1749), y “Asteriscos”, parte de la banda sonora del multi premiado documental de Esaú Meléndez Immigrant Nation, The Battle For The Dream, para el cual Anaya compuso la música.

Guitarrista y compositor de fusión contemporánea, Benjamín Anaya fue fundador y compositor de las bandas capitalinas de jazz-rock fusión Fieles Difuntos, Restos Humanos (Penthouse subterráneo, 1999), y Benjamín Anaya & Los Extraños Unidos (Psychedelic Bossa Funk Fusion, 2010). Ha participado como músico y productor escénico con Real de Catorce, Salario Mínimo y Panteón Rococó (10 Años: un Panteón muy vivo, 2005). Grabó por su cuenta los álbumes Indignación posmoderna (2006) y Tierra libre (2007), presentándose en múltiples ciudades de nuestro país, los Estados Unidos y Europa. Concluye Anaya diciendo:

“Concebido como un soundtrack para la meditación sobre la soledad contemporánea y los linderos de la libertad ante las fronteras, el individualismo y la violencia, Re-Turn también desea evocar con algunos de temas, a través de la paleta de colores sonoros y ambientes perceptivos, la dulce memoria del placer erótico-amoroso, de la seducción no violenta y de las formas gozosas y hedonistas entre los seres humanos, como remedio para la paz, por lo cual incluyo fraseos de sones y el bolero ‘Vereda tropical’, de Gonzalo Curiel, como encore.”

Este concierto en La Pulquería Insurgentes será el primero de una serie que incluyen, el Festival Mole de Mayo, programado para el 24 de mayo de este año en Chicago, Illinois.